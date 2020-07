Stigao Hrebakov nalaz, stiže i on u Sabor: 'Negativan sam'

Hrebak je bio nazočan na sjednici gradskog vijeća Bjelovara u petak gdje je bio i Željko Maletić, član HDZ-a za kojeg se u utorak potvrdilo da je pozitivan na koronaviru

<p>Bjelovarski gradonačelnik <strong>Dario Hrebak</strong>, koji je izabran za saborskog zastupnika na listi Hrvatske demokratske zajednice u II, izbornoj jedinici je u srijedu na svom Facebook profilu objavio da se testirao na koronavirus te da je negativan. Time su otpale sve špekulacije da bi on morao ići u samoizolaciju i stoga ne bio došao u srijedu na konstituirajuću sjednicu Sabora.</p><p>Time bi doveo u nepriliku svog koalicijskog partnera Andreja Plenkovića, kojemu bi nedostajala 76-ta ruka za izglasavanje povjerenja Vladi RH. Hrebak je bio nazočan na sjednici gradskog vijeća Bjelovara u petak gdje je bio i Željko Maletić, član HDZ-a za kojeg se u utorak potvrdilo da je pozitivan na koronavirus. Tako će Maletić i dio gradskih vijećnika Bjelovara u samoizolaciju, koju je „izbjegao“ Hrebak testom koji se pokazao da može doći u Sabor.</p><p>Kako je Ivan Malenica, u samoizolaciji i predložen je za mjesto ministra u Plenkijevoj Vladi, ali njega u Saboru mijenja druga osoba, to šef pobjedničke stranke može odahnuti jer će imati dovoljno ruku za ono što bude danas tražio u Saboru. No, za pretpostaviti je kako će uz sigurnih 76 ruku. Kako su „žetončići“ izvorno hrvatski patent to je za pretpostaviti de će se još netko pridružiti vladajućima unatoč „čvrstom“ stavu u predizbornoj kampanji kako sa HDZ-om ne žele koalirati.</p>