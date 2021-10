Hrvatska je u vrhu zemalja EU po ukupnom broju preminulih zbog Covid-19, u ovom trenutku ih je 9060. Šesti smo na ljestvici smrtnosti s 2214 preminulih na milijun stanovnika, ispred nas su Bugarska, Mađarska, Češka, Rumunjska, Slovačka i Slovenija. Kako doznajemo, radi se na reviziji svih dosadašnjih preminulih slučajeva tako što kao žrtve pandemije Covid-19 navode samo one koji su preminuli od te bolesti, ne i one koji su umrli s Covid-19. To će, nema sumnje, značajno smanjiti broj ukupno preminulih, koji se do 1. listopada navodio zajedno, pa će i Hrvatska popraviti svoj “korona imidž”.