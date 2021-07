Znanstvenici se boje da je novi soj koronavirusa koji hara Peruom otporan na cjepiva, prenosi New York Post. Soj lambda ili C.37, za koji pretpostavljaju da se pojavio u kolovozu prošle godine, smatra se krivim za to što ova južnoamerička zemlja ima najveću smrtnost u pandemiji. Ova varijanta se proširila u 30-ak zemalja, većinom onih u Latinskoj Americi, ali lambda se pojavila i u Ujedinjenom Kraljevstvu i do sad su otkrili najmanje osam slučajeva zaraze.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako do Covid potvrde

Za sad nema zabilježenih slučajeva lambde u SAD-u, tvrde centri za kontrolu i sprječavanje bolesti. U Peruu je lambda prisutna u 81% novih zaraza, iznosi Svjetska zdravstvena organizacija. Prema podacima Sveučilišta John Hopkins, Peru je trenutno zemlja s najvećim postotkom smrtnosti na svijetu. Skoro 10% zaraženih koronavirusom na kraju umre. Na 100 000 stanovnika, 600 ih umre. To je dvostruko više nego u Mađarskoj, koja je na drugom mjestu. U Americi na 100 000 stanovnika umre 185 ljudi.

Prošlog mjeseca je Svjetska zdravstvena organizacija lambdu proglasila varijantom koju moraju pratiti:

- Lambda nosi velik broj mutacija koji vode do moguće povećane prenosivosti ili mogućoj povećanoj otpornosti na antitijela.

Isto tako, čileanski znanstvenici, gdje se smatra da je trećina zaraženih lambdom, su upozorili da je moguće da ovaj soj bolje izbjegava cjepivo od ostalih. U radu su upozorili da je smrtnost vjerojatno zato velika, iako u Čileu provode velik program cijepljenja:

- Uzimajući u obzir koliko brzo se ova varijanta širi u Peruu, Ekvadoru, Čileu i Argentini, smatramo da lambda ima potencijal da postane zabrinjavajući soj.

Jeff Barrett, iz Inicijative za genomiku covida-19 s instituta Wellcome Sanger u Ujedinjenom Kraljevstvu je rekao da lambda ima neobičan set mutacija. Barem jednu dijeli s deltom, zato su obje toliko zarazne.

Ujedinjeno Kraljevstvo je odredio lambdu kao "varijantu pod istragom" nakon pojave zaraze tim sojem, a Svjetska zdravstvena organizacija naglašava kako su potrebna dodatna istraživanja kako bi utvrdili učinkovitost cijepljenja.