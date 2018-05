Stigao je u Švicarsku: Za tri dana bi tamo trebao umrijeti

David Goodall (104) je stigao u Švicarsku gdje bi za tri dana trebao umrijeti.

- Drago mi je da sam stigao, ali ću biti sretniji kada zadnji trenuci mojeg putovanja budu ispunjeni. Radujem se sastanku s liječnikom. Nadam se da će moje putovanje pridonijeti izmjenama zakona. Želim da se izmijeni sustav no sumnjam da će se to dogoditi u narednih deset godina. Želim poslati poruku da bi svaki čovjek nakon što navrši 50 ili 60 godina morao imati mogućnost da odluči hoće li nastaviti živjeti ili ne. Moje zadnje godine života nisu bile dobre pogotovo nakon što sam završio u bolnici. Osjećao sam se kao u zatvoru. Malo mi je žao što sam morao reći zbogom svojoj obitelji no to je jednostavno tako - rekao je David Goodall za Sky News.

"My recent life has not been enjoyable" - 104-year-old Australian scientist David Goodall speaks as he arrives in Switzerland three days before his euthanasia pic.twitter.com/OcHOWcW6to — Sky News (@SkyNews) 8. svibnja 2018.

Podsjetimo, do duboko u starost David Goodall uživao je u zdravom i kvalitetnom životu. Još s 90 igrao je tenis, no posljednjih godina zdravstveno stanje počelo mu se ubrzano pogoršavati.

Poželio je smrt jer više ne vidi smisao u životu. Ovaj cijenjeni australski znanstvenik, nije u terminalnoj fazi bolesti, ali kvaliteta života mu je tako loša da je odlučio otići u agenciju za eutanaziju u Baselu. Nije sretan što to ne može napraviti u svojoj zemlji.

- Jako mi je žao što sam doživio toliku starost. Nisam sretan. Želim umrijeti. I nije to tužno, tužno je ako se to nekome brani - rekao je taj ekolog u razgovoru za televiziju ABC u povodu rođendana početkom travnja. Eutanazija i potpomognuto samoubojstvo ilegalni su u većini zemalja svijeta. No u nekoliko država, uključujući Švicarsku, Belgiju, Luksemburg i Nizozemsku, jedna ili obje prakse su legalizirane.