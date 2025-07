Stigla promjena vremena: Kiša, pljuskovi, grmljavina, vjetar. DHMZ izdao niz upozorenja

U srijedu će u većini predjela u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu biti promjenljivo oblačno, osobito prijepodne mjestimice s malo kiše ili ponekim pljuskom. Pritom duž obale pljuskovi mogu biti izraženi i praćenim grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno Velebita prijepodne mjestimice jaka s ponekim olujnim udarom, a u Dalmaciji poslijepodne zapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka uglavnom od 22 do 27, na Jadranu od 30 do 33 °C.

U četvrtak će biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku i nestabilno. Mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, u noći te sredinom dana i poslijepodne lokalno moguće izraženiji. Puhat će većinom slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni vjetar, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, u Dalmaciji mjestimice sjeverozapadni i zapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu od 20 do 24 °C. Najviša temperatura zraka uglavnom od 24 do 27, na Jadranu od 29 do 32 °C.

DHMZ je za srijedu izdao žuta upozorenja za osječku i riječku regiju, za zapadnu obalu Istre, Kvarner, Velebitski kanal te srednju i južnu Dalmacije zbog jakog vjetra. Za osječku regiju izdali su žuti alarm i zbog grmljavinskog nevremena.

