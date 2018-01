Stigle tri ponude za nadzor nad izgradnjom Pelješkog mosta...

Hrvatske ceste u utorak su izvijestile da su na natječaj za posao nadzora nad izgradnjom mosta kopno-Pelješac s pristupnim cestama pristigle tri ponude - tvrtke Lipov Gaj, zajednice ponuditelja na čelu s Institutom IGH te zajednice ponuditelja njemačkog Krebs+Kiefera.

Zagrebačka tvrtka Lipov Gaj dala je ponudu vrijednu 55,66 milijuna kuna bez PDV-a odnosno 69,58 milijuna kuna s PDV-om.

Zajednica ponuditelja Institut IGH, Centar za organizaciju građenja i Investinženjering (svi iz Zagreba) dala je ponudu na 49,38 milijuna kuna bez PDV-a, odnosno 61,72 milijuna kuna s PDV-om.

Ponuda zajednice ponuditelja Krebs+Kiefer (Njemačka) i Geoprojekt vrijedna je 52 milijuna kuna bez PDV-a, odnosno 65,1 milijun kuna sa PDV-om.

Inače, procijenjena vrijednost posla je 53,54 milijuna kuna. Rok za donošenje odluke o odabiru iznosi 120 dana, a kako navode iz Hrvatskih cesta, s pregledom dokumentacije započinje se odmah kako bi odluka bila donesena u što kraćem vremenskom razdoblju.

Još krajem rujna Hrvatske ceste su objavile natječaj za nadzor izgradnje Pelješkog mosta, na što se početkom listopada žalila španjolska tvrtka IDP Ingenieria Y Arquatectura Iberia, a Državna je komisija prihvatila to žalbu i poništila dio dokumentacije o nabavi.

Zapisnik o Javnom Otvaranju by vesna_gubo on Scribd

Nakon toga su Hrvatske ceste 24. studenoga objavile objašnjenja i izmjenu dokumentacije te produljile rok za dostavu ponuda do 21. prosinca (prvotni je bio 30. listopada). Međutim, na tu se izmjenu dokumentacije žalio Lipov Gaj, koji je osporavao zakonitost izmijenjene dokumentacije i upozorio na procesne povrede te zatražio poništenje dijela izmjena dokumentacije zahvaćen nezakonitošću.

Iako je u rješenju Komisija većinu navoda na koje se žalio Lipov gaj ocijenila neosnovanom, osnovanim je utvrdila prigovor da se u prilozima dokumentaciji nalazi samo troškovnik kontrolnih ispitivanja, ali ne i troškovnik kompletnog nadzora, koji je bio sastavni dio prvotne dokumentacije. Državna komisija zamijetila je da nisu utvrđene osobito bitne povrede postupka javne nabave te Hrvatske ceste uputila da u nastavku postupka postupe sukladno odgovarajućim zakonskim odredbama.

Ministar Oleg Butković svojevremeno je izjavio da žalba jedne tvrtke na postupak nadzora nad Pelješkim mostom neće zaustaviti Hrvatske ceste da donesu odluku o izboru izvođača radova. Tada je također rekao kako je žalbu na postupak nadzora uložila tvrtka koja ima nula zaposlenih i temeljni kapital od 10 kuna.

Krajem prošloga tjedna, pak, Hrvatske ceste objavile da će kineski konzorcij China Road and Bridge Corporation izvoditi prvu fazu izgradnje mosta Pelješac s pristupnim cestama. Od tri pristigle ponude za sklapanje ugovora o javnoj nabavi odabrana je ona zajednice ponuditelja - China Road and Bridge Corporation, CCCC Highway Consultants, CCCC Second Highway Engineering i CCCC Second Harbour Engineering, s cijenom ponude u iznosu od 2,08 milijardi kuna (bez PDV-a) te rokom dovršetka radova od 36 mjeseci.

Pelješki most proglašen je projektom od iznimnog strateškog značaja za zemlju, ukupna vrijednost projekta je 526 milijuna eura s uključenim PDV-om, vrijednost prihvatljivih troškova 420 milijuna eura, od čega se sredstvima Europske unije sufinancira 85 posto, dakle sa 357 milijuna eura. Odluku o sufinanciranju najvećeg hrvatskog projekta ikad Europska komisija donijela je u lipnju 2017.

Izgradnja samog mosta, dugog 2,4 kilometra, i visokog 55 metara, trebala bi trajati 36 mjeseci od početka radova s tim da će most imati četiri prometna traka.

Projekt "Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom" predviđa izgradnju mosta preko Jadranskog mora u Malostonskom zaljevu, čime će se povezati Dubrovačko-neretvanska županija s ostatkom zemlje. Most će olakšati neometan protok roba i ljudi tijekom cijele godine, posebice tijekom turističke sezone.

Europska unija financira i popratnu infrastrukturu: pristupne ceste, tunele, dodatne mostove i vijadukte kao i obilaznicu kod grada Stona dužine 8 kilometara. Isto tako, poboljšat će se postojeća cesta D414. Svi radovi trebali bi završiti do 2022. godine.