Stigle upute za državnu maturu: Nošenje maski nije obavezno...

<p>Jesenski rok državnih matura sve je bliže, a Hrvatski zavod za javno zdravstvo stoga je objavio upute za provedbu istog.</p><p>Tijekom epidemije novog koronavirusa, na ispite državne mature ne dolaze pristupnici koji pokazuje znakove akutne respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa i sl.), stoji u <a href="https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/DM_upute_HZJZ_NCVVO_MZO_12_08.pdf" target="_blank"><strong>preporukama HZJZ-a</strong></a>. </p><p>Na ispite nije dopušten dolazak pristupnicima kojima je utvrđena zaraza korona virusom, a kandidat koji razvije simptome dužan je obavijestiti liječnika obiteljske medicine. U slučaju da je učenik zaražen, treba se hitno javiti Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (na skolska.medicina@hzjz.hr: ime i prezime pristupnika, broj telefona/mobitela pristupnika i roditelja, naziv i adresa škole), Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja i školi.</p><h2>Ispitni prostor i dolazak pristupnika</h2><p>Mjesto održavanja državne mature i pripadajuće prostorije, uključujući i sanitarne prostorije, potrebno je prije prvog ispita te na kraju svakog radnog dana temeljito oprati i dezinficirati u okviru rutinskog uobičajenog čišćenja. Neposredno prije dolaska kandidata preporučuje se provjetravanje prostorija (ulazak i cirkulacija svježeg zraka u trajanju od najmanje pola sata).</p><p>U svim sanitarnim čvorovima treba osigurati sapun i jednokratne ručnike (papirnate ubruse) za ruke, te koš za otpad ako je moguće s poklopcem koji se mora isprazniti čim se napuni.</p><p>Dolazak učenika na državnu maturu treba organizirati na način da se učenici ne grupiraju pri dolasku (izvan i unutar ustanove poželjan je fizički razmak od 2 metra).</p><p>Kandidate treba prije dolaska upozoriti da ponesu pribor koji im je potreban za ispit (ako je tako propisano ispitnim katalogom) te da si prije dolaska izmjere tjelesnu temperaturu. Na ulazu u ustanovu treba smjestiti dozator s dezinficijensom kako bi svaki pristupnik mogao dezinficirati ruke. </p><p>Pristupnik zatim nastavlja ravno prema ispitnoj prostoriji u kojoj piše ispit.</p><h2>Kretanje maturanata i održavanje ispita</h2><p>Kretanje pristupnika u ustanovi nastojat će se organizirati na način da pristupnici, ako to nije nužno, sami ne otvaraju ni ne zatvaraju vrata.</p><p>Pisani ispit provodi se u dovoljno velikoj prostoriji iza zatvorenih vrata i, ako je moguće s obzirom na buku i vremenske prilike, s otvorenim prozorima (izuzetak je slušni dio ispita stranih jezika, kada je potrebno zatvoriti prozore kako bi se smanjio rizik buke).</p><p>Pristupnike na stolu dočekuje vrećica s ispitnim materijalom, kako bi se smanjila interakcija ljudi u istoj prostoriji. Pristupnici ulaze jedan po jedan i sjedaju na svoje ispitno mjesto prema rasporedu koji se nalazi na ulazu u prostoriju. Razmak među pristupnicima, dežurnim nastavnicima i voditeljima u ispitnoj prostoriji treba biti 2 metra.</p><p>Pristupnici tijekom pisanja ispita na radnome stolu smiju imati samo osobnu iskaznicu, pribor za pisanje propisan ispitnim katalogom za svaki predmet, vlastitu kemijsku olovku, bočicu s vodom i ispitne materijale. Sve ostale stvari (mobilne uređaje…) pristupnik stavlja u svoju torbu koju odlaže na za to predviđeno mjesto u ili izvan ispitne prostorije.</p><p>Ako zbog zdravstvenog stanja pristupnik treba tijekom pisanja ispita konzumirati hranu ili slatkiše, odlaže ih na stol voditelja ispitne prostorije i po potrebi konzumira izvan ispitne prostorije.</p><p>Ustanova priprema određeni broj kemijskih olovaka za pristupnike koji su zaboravili ponijeti kemijsku olovku na ispit. Tu kemijsku olovku pristupnik nakon ispita odnosi sa sobom.</p><p>Po završetku pisanja ispita pristupnik odlaže ispitni materijal na rub stola i dizanjem ruke obavještava dežurnog nastavnika da je završio. Sve što je donio pristupnik odnosi sa sobom kada napušta ispitnu prostoriju (kemijsku olovku, osobnu iskaznicu, pribor za pisanje, bočicu s vodom, lijekove i ostatke hrane/slatkiša).</p><p>Preporučuje se da se izlazak pristupnika iz ispitne prostorije i ustanove organizira tako da izlaze jedan po jedan, i to prvi izlazi pristupnik najbliži vratima. Međutim, ako netko ranije završi ili odustane od pisanja ispita, treba mu omogućiti izlazak iz prostorije.</p><p>Pri izlasku iz ustanove pristupnici dezinficiraju ruke koristeći dozatore s dezinficijensima na izlazu iz ustanove. Pristupnike treba podsjetiti da i nakon završetka ispita drže razmak, da se ne zadržavaju u grupama i ne ostvaruju bliske međusobne kontakte.</p><h2>Maske nisu obavezne, ali se preporučuju</h2><p>Ako se provedba ispita može organizirati na opisani način, nošenje maski ili drugih pokrivala za usta i nos kod pristupnika i svih koji sudjeluju u provedbi ispita državne mature nije nužno, ali se preporučuje. Osobe koje provjeravaju osobne iskaznice te osobe koje provode druge aktivnosti kod kojih se ne može držati distanca u odnosu na veći broj osoba te od kojih se uzimaju u ruke predmeti od većeg broja osoba, trebaju nositi masku i rukavice.</p><p>Nakon završetka postupka rukavice se skidaju i bacaju u koš za otpad s poklopcem. Zatim treba temeljito oprati ruke tekućom vodom i sapunom u trajanju od 20 sekundi.</p><p>Provjera identiteta pristupnika koji nosi masku provodi se na način da pristupnik nakratko spusti masku s lica na udaljenosti od 2 metra od osobe zadužena za provjeru osobnih iskaznica te potom vraća masku na lice. Maska se nosi na način da cijelo vrijeme prekriva nos i usta.</p><h2>Prilagodba ispitne tehnologije na ispitima državne mature</h2><p>Pristupnicima kojima je Odlukom o prilagodbi odobreno produljeno vrijeme pisanja ispita u rasporedu sjedenja treba osigurati najudaljenije mjesto u prostoriji kako bi po završetku redovnog vremena trajanja ispita mogli nastaviti pisati ispit u prostoriji. </p><p>Kod polaganja ispita u izdvojenom prostoru, dežurni nastavnici održavaju razmak od pristupnika od najmanje 2 metra, dok u prostoriju ulaze samo osobe koje su nužne za provedbu ispita.</p><p>Ako je pristupniku Odlukom o prilagodbi odobrena stručna podrška pomoćnika na ispitu državne mature (dalje u tekstu osobni pomoćnik), ispit se provodi u izdvojenom prostoru i osobni pomoćnik nosi medicinsku (kiruršku) masku. Preporučuje se da osobni pomoćnik od pristupnika drži koliko je moguće veći razmak. Međutim, zbog potrebe neposrednog rada i pružanja stručne podrške to se vjerojatno neće moći ostvariti, bilo da se ispit provodi u izdvojenom prostoru ustanove, u kući pristupnika ili u bolnici.</p><p>Pristupnik kojemu je neophodna podrška roditelja ili osobnog asistenta izvan prostorije u kojoj polaže ispit (kod odlaska na toalet i sl.) ima pravo na takvu pomoć na način da roditelj/osobni asistent poštuje sve navedene obaveze za osobe uključene u provedbu ispita državne mature (držanje razmaka, pojačana higijena i sl.).</p><p>Pristupnici s teškoćama ili težim zdravstvenim smetnjama koji koriste neku drugu vrstu opreme ili pomagala imaju je pravo donijeti i odnijeti sa sobom, ako nije drugačije dogovoreno.</p><p>Kod polaganja ispita državne mature kod kuće, dežurni nastavnici koji dolaze u kuću pristupnika nose kirurške maske te dezinficijense za ruke (prije ulaska u kuću i nakon izlaska iz nje dežurni nastavnici dezinficiraju ruke). Rukavice nisu neophodne ali se mogu koristi na način da se stavljaju na ruke kod ulaska u kućanstvo te skidaju nakon izlaska iz njega, odlažu u PVC-vrećicu koju nastavnici odnose sa sobom te odlažu u koš za otpad s poklopcem.</p><p>Kada je to moguće, u kućanstvu nastavnici održavaju razmak od najmanje 2 m u odnosu na druge ukućane i u donosu na pristupnika. Ako je riječ o pristupniku s narušenim imunitetom organizma, dežurni nastavnici kod ulaska u dom stavljaju jednokratne nazuvke na cipele, dežurni nastavnici nose kirurške maske kao i pristupnik ako pristupnikovo zdravstveno stanje to omogućuje.</p><p>Pritom se postupa sukladno možebitnim specifičnim preporukama liječnika specijalista koji skrbi za osnovnu bolest pristupnika. Polaganje ispita državne mature u bolnici provodi se sukladno protokolima bolnice.</p><p>Za učenike s kroničnim bolestima koje možebitno predstavljaju veći rizik za zarazu i razvoj težih oblika bolesti COVID-19 (učenici s respiratornim, kardiovaskularnim, malignim bolestima, dijabetesom, imunodeficijencijama, učenici s većim tjelesnih/motoričkim oštećenjima) potrebno je omogućiti sljedeće:</p><p>• ako zdravstveno stanje učenika dozvoljava nošenje maske, preporučuje se osigurati medicinsku (kiruršku) masku za navedenog učenik te fizički razmak od drugih učenika od najmanje 2 m i ako je moguće nešto manji broj osoba u istom prostoru</p><p>• ako zdravstveno stanje učenika ne dozvoljava nošenje maske, preporučuje se polaganje ispita u izdvojenom prostoru; pritom svi djelatnici koji moraju biti prisutni u istoj prostoriji koriste medicinsku masku. Učenike čije zdravstveno stanje zahtijeva češće odlaske u toalet odnosno napuštanje prostorije u kojoj pišu ispit (dijabetes, bolesti urinarnog trakta, upalne bolesti crijeva itd.) treba smjestiti što bliže izlaznim vratima prostorije čak i kada im je omogućeno produljeno trajanje ispita (uključujući primjenu članka 23. Pravilnika o polaganju državne mature „Narodne novine“, broj 01/13, 41/19 i 127/19). Preporučuje se da ovi učenici preuzmu masku na ulazu u ustanovu, stave masku odmah prije ulaska u ustanovu, te je odnesu sa sobom nakon završetka ispita.</p><p>Na kraju uputa HZJZ napominje da navedene preporuke zahtijevaju određeno vrijeme pripreme uzimajući u obzir veliki broj sudionika ispita državne mature. No u cilju optimalizacije provedbe ovog zahtjevnog događanja, kod nastavka pozitivnog epidemiološkog trenda moguće je predvidjeti daljnje popuštanje predloženih mjera zaštite, neposredno prije početak ispita ili tijekom razdoblja polaganja ispita.</p>