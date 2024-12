Stigli podaci: Na izbore je do 11:30 izašlo 14% građana. To je manje nego na prošlima!

Građani Hrvatske danas biraju predsjednika od osam ponuđenih predsjedničkih kandidata. Prema podacima Državnog izbornog povjerenstva, do 11:30 je glasovalo 459.502 građana, odnosno 14% građana.

Najveća izlaznost je danas bila u županijama:

- Varaždinskoj 17,40%,

- Karlovačkoj 15,47%

- Primorsko-goranskoj 15,18%.

Najmanji odaziv u županijama:

- Vukovarsko-srijemska 10,81%,

- Brodsko-posavska 11,20%,

- Osječko-baranjska 12,11%.

Za usporedbu, 2019. je do 11.30 sati glasovalo 552.129 birača. U postotku, to je 15,75 posto od ukupno 3,85 milijuna birača koji su imali pravo glasa na tim izborima. U inozemstvu je tada, do 11:30, glasovalo 11.266 birača.

2014. je do 11.30 sati glasalo 452.350 birača, odnosno 13,2 posto od tadašnjeg broja upisanih birača. Tada smo birali između samo četiri kandidata.

A 2009., do 11 sati je izašlo na birališta oko 390.000 birača, što je bilo 10,77 posto. Tada je birano između 12 kandidata.

