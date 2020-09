Stigli rezultati ruskog cjepiva: Izazvalo je stvaranje antitijela!

<p>Rusko cjepivo protiv Covida-19, Sputnik-V, izazvalo je stvaranje antitijela kod svih sudionika ranih faza kliničkih ispitivanja, pokazali su rezultati ispitivanja, objavljeni u petak u medicinskom časopisu The Lancet, što je Moskva pozdravila.</p><p>Rezultati dvaju ispitivanja, provedenih u lipnju i srpnju ove godine na ukupno 76 sudionika, pokazali su da je 100 posto sudionika razvilo antitijela na novi korona virus i da nisu imali ozbiljnih nuspojava, navodi list.</p><p>Rusija je registrirala cjepivo u dvije faze za domaću uporabu u kolovozu, prva na svijetu, i to prije objave bilo kakvih podataka o njemu i prije početka masovnog ispitivanja.</p><p>- Dva ispitivanja u trajanju od 42 dana, koja su svako obuhvatila 38 zdravih odraslih ispitanika, nisu pokazala nikakve ozbiljne štetne posljedice među sudionicima, i potvrdila su da su kandidati za cjepiva izazvali stvaranje antitijela - navodi The Lancet.</p><p>- Velika, dugotrajna ispitivanja uključujući usporedbu s placebo skupinom, i daljnje praćenje potrebni su kako bi se utvrdila dugoročna sigurnost i učinkovitost cjepiva za sprječavanje zaraze Covidom-19 - dodaje se u članku.</p><h2>Moskva pozdravlja rezultate ispitivanja</h2><p>- Ovime odgovaramo na sva pitanja Zapada koja su uredno postavljena u zadnja tri tjedna, iskreno, s očitim ciljem bacanja mrlje na rusko cjepivo - rekao je Kirill Dmitriev, direktor Ruskog fonda za izravna ulaganja, državnog investicijskog fonda koji je financirao razvoj cjepiva.</p><p>- Sada ćemo mi početi postavljati pitanja o nekim cjepivima sa Zapada.</p><p>Prvi rezultati masovnog ispitivanja ruskog cjepiva, koje je počelo prošli tjedan, očekuju se u listopadu ili studenom. Obuhvatit će 40.000 ljudi, a već se javilo 3000.</p><p>Komentirajući rezultate prvih ispitivanja, glavni autor članka Naor Bar-Zeev, iz Međunarodnog centra za pristup cjepivima pri Bloombergovoj školi za javno zdravlje na Sveučilištu Johns Hopkins, rekao je da su ispitivanja „ohrabrujuća, ali malena”.</p><p>Bar-Zeev je istaknuo da „još nije dokazana klinička učinkovitost nijednog cjepiva protiv Covida-19”.</p>