Stiglo je važno upozorenje za građane s područja Gospića: 'Svi oni koji imaju bunare...'

Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije izdao je hitno upozorenje za sve stanovnike s područja gradova Gospića, Otočca i Senja te općina Perušić i Karlobag.

- Molimo sve stanovnike navedenih područja koji u posjedu imaju vlastite bunare, cisterne ili se opskrbljuju iz lokalnih vodovoda koji nisu u sustavu javne vodoopskrbe, da se žurno jave Zavodu. Zbog trenutno iznimno velikog broja telefonskih poziva, ljubazno vas molimo da svoje podatke – ime i prezime, adresu i kontakt broj – pošaljete e-mailom na adresu: ekologija@zzjzlsz.hr. Ukoliko niste u mogućnosti poslati e-mail, možete nazvati na broj: 053 57 48 60 - naveli su, piše Radio Gospić.

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Iz Zavoda izričito naglašavaju: Voda u sustavu javne vodoopskrbe na cijelom području ovih gradova i općina u potpunosti je provjerena i sigurna za piće.

Ističe se da trenutačni podaci analiza koje se redovito provode u okviru državnog i monitoringa, ne ukazuju na bilo kakav utjecaj procjednih voda s odlagališta otpada u Gospiću na sustav javne vodoopskrbe.

- Sva uobičajena ispitivanja provode se svakodnevno, a u slučaju bilo kakvih prolaznih odstupanja – poput privremeno povišene mutnoće, promjene boje ili mikrobioloških parametara – javni isporučitelji o tome odmah i otvoreno obavještavaju javnost na svojim internetskim stranicama. Ova se akcija stoga odnosi isključivo na korisnike privatnih bunara i lokalnih vodovoda izvan javnog sustava.