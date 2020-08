Stiglo nevrijeme: U Međimurju vjetar nosio stabla, u Rijeci poplava, u Vodicama plimini val

Dugonajavljivana promjena vremena stigla je u Hrvatsku te sa sobom donijela probleme. Ceste su poplavljene, vjetar je trgao crjepove i čupao stabla...

<p>Dugonajavljivano nevrijeme stiglo je u Hrvatsku. Vjetar je tako trgao lim i crjepove s krovova, čupao stabla u Međimurju, dok je u su ceste u Rijeci pod vodom. </p><p>- Bili smo u restoranu kad je nevrijeme počelo, vjetar je odjednom otvorio sve prozore, i pola prostorije je u nekoliko minuta bilo doslovce pod vodom, a nestalo je i struje na neko vrijeme. Nakon što je nevrijeme koje je trajalo 15-ak minuta završilo, vidjeli smo porušena stabla po cestama, rasute crjepove. Limove s krovova vjetar je digao u zrak pa su neki završili na automobilima i na žicama od struje - ispričao nam je čitatelj iz Sv. Martina na Muri. </p><p>Nevrijeme u Rijeci pak je rezultiralo ogromnom količinom kiše koja je padala cijeli dan pa su ceste potpuno poplavljene, a iz šahtova su izlazili gejziri. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong>: Poplava u Rijeci</p><p>- Vidio sam da je auto zapeo u pothodniku na Kantridi, ubrzo su stigli vatrogasci da spase čovjeka jer je u pothodniku bilo najmanje 1,5 metara. Padalo je cijeli dan, no posljednja dva sata bio je pljusak, pola grada je pod vodom - ispričao nam je čitatelj iz Rijeke koji nam je poslao snimke. </p><p>Dok se Rijeka bori s poplavama, Vodice je, prema pisanju portala InfoVodice, pogodio plimni val, i to dva puta u sat vremenu. Kažu da se more dignulo u 20 sekundi te 'poklopilo' šokirane turiste koji su se u tom trenu nalazili na plaži na Srimi. </p>