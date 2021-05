U gostovanju na N1 televiziji, aktualni župan i kandidat SDP-a za župana Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina, komentirao je dosadašnje rezultate izbora i mogući rasplet situacije u drugom krugu.

Komadina se osvrnuo na sve kandidate koji se bore za mjesto riječkog gradonačelnika, a posebno je komentirao nezavisnog kandidata Davora Štimca koji je upozorio da je zajedno s obitelji i kandidatima s njegove izborne liste izložen pritiscima te da ih napadaju svi oni koji okružuju vladajuću stranku u gradu, odnosno SDP.

- Rekao bih samo dobrodošao u klub, očito nije naučio da se u politici svašta govori. Godinama sam u politici. Svašta su meni i mojoj djeci govorili devedesetih. Žao mi je što se to događa, ako se događa, ali to nije za javni rakurs. Malo čudan i osebujan način, ako se to događa neka podigne tužbu. Nitko u mom stožeru se ne bavi nečasnim radnjama - poručio je Komadina Štimcu.

Istaknuo je i kako nitko iz njegovog stožera nije upleten u takve radnje i još jednom pozvao sve građane da nedjelju 30. svibnja ponovno izađu na izbore i odluče od svojoj budućnosti.

- Nitko iz mog stožera ne bavi se nečasnim radnjama, to vam mogu potvrditi. Na izborima odlučuju građani i nitko drugi te zato ovom prilikom pozivam sve da izađu na izbore i daju svoj glas onom kandidatu koji je za njih najbolji - dodao je Komadina.

Komadina se osvrnuo i na svog protukandidata Garija Cappellija za kojeg je rekao kako mu 'ne može ni blizu'.

- Bilo je šest kandidata zbog čega se nije ni moglo proći u prvom krugu. Cappelli je meni jako čudan, čak je pozvao svoje glasače da podrže Davora Štimca. Ne znam za koga je on - rekao je Komadina.

Komentirao je i rezultat SDP-a u Zagrebu.

- Činjenica je da je u Zagrebu pobijedila ljevica. Kad gledamo Možemo i SDP, to je natpolovična većina. Žao mi je što to nije SDP, ali duga je povijest i geneza dječjih bolesti u Zagrebu - zaključio je Komadina.