Stipo Mlinarić: 'Odluka Ustavnog suda očekivana, Milanović je postigao svoj cilj'

"To je bila očekivana izjava, nije nas iznenadilo. Znali smo od prvog dana da će to tako biti, ali on je svoje postigao. Postigao je da ujedini ljevicu, svoj je cilj napravio", rekao je Mlinarić na konferenciji za medije u ponedjeljak.

Naveo je kako nitko ne zna kako će se Milanović ponašati dalje, ali i ocijenio da je Hrvatska, zarobljena na dva brda - Pantovčaku i Banskim dvorima.

"Dvojica ljudi, Milanović i Plenković, zarobili su sve institucije ove države, pa i ovaj Ustavni sud. Nemojmo zaboraviti tko je izabrao Ustavne suce i na koji način se biraju", istaknuo je.

Pri tome je naveo da se Ustavni suci ne biraju na natječaju ili izborima, nego dvotrećinskom većinom u Saboru, odnosno "dogovorom HDZ-a i SDP-a". Istaknuo je kako se to vidi u tome što dva Ustavna suca nisu došla, a dvoje je bilo protiv.

"Kad se ta dva krila partije pokoškaju, maltene imamo Ustavnu krizu ili državni udar. Vidi se po današnjoj reakciji Ustavnog suda da to nisu stručnjaci. Ako imamo njih četvoricu koja misle drugačije, znači imamo problem - problem što se Ustavni suci biraju dogovorom HDZ-a i SDP-a", ocijenio je Mlinarić.

Na pitanje nalazimo li se sada u ustavnoj krizi, odgovorio je kako to ovisi o ponašanju Milanovića, ali i da to neće utjecati na ishod izbora.

Na upit novinara ustvrdio je kako je nakon današnje odluke Ustavnog suda, ljevica i dalje privilegiranija na ovim izborima s obzirom na predsjednikovu ulogu.

"Milanović će vjerojatno koristiti sve mehanizme koje ima kao predsjednik države, da se pojavljuje na presicama, da kritizira. To je na njemu, ali na hrvatskim građanima je ono ključno, imaju moć", rekao je Mlinarić i građanima poručio da se ne daju zavesti i nasjesti na umjetne podjele.

Mlinarić je ocijenio i kako je Milanović u petak, kada je objavio datum izbora i najavio da na njih izlazi, premijera Andreja Plenkovića "od globaliste pretvorio u zaštitnika Hrvata i države, a što Plenković stvarno nije, nikad bio, niti će biti".

Upitan kome je skloniji, Plenkoviću ili Milanoviću, odgovorio je kako se DP ne svrstava iza nikoga te nije htio spekulirati o tome koga bi podržao nakon izbora.

"Neka oni razmišljaju o nama, mi o njima uopće ne razmišljamo, osim da ćemo ih pobijediti na izborima", rekao je, poručivši kako sljedeće Vlade nema bez Domovinskog pokreta te da očekuje da je oni slažu.

Mlinarić je također upozorio da je od petka "nestao" hrvatski narod jer nitko više ne priča o plaćama, seljacima, migrantima, ni nijednoj drugoj temi te građanima poručio da 17. travnja imaju izbor da se to promijeni.