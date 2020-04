Stiže drugi val: Procjene su da ima do 20 posto više zaraženih

Pandemija prvog vala korona virusa u Hrvatskoj polako popušta, sve je manje novooboljelih, no stručnjaci upozoravaju da to nije kraj. Velika je vjerojatnost da nas čeka drugi val, i to već na jesen, a kako će on izgledati nitko ne želi špekulirati. No pojašnjavaju zašto od njega strahuju.

- Nitko to ne može predvidjeti, samo postoje pretpostavke. Procjene su da ima od 10 do 20 posto više zaraženih korona virusom od poznatih brojki. To je, dakle, 20 posto više potencijalnih prenositelja od kojih bi svatko mogao zaraziti prosječno sedam drugih ljudi. To je ta opasnost koja vreba i gdje bi se korona na jesen mogla rasplamsati - rekao je Oliver Vugrek, voditelj laboratorija Instituta “Ruđer Bošković”, čiji je tim otkrio sekvence genoma virusa uzročnika bolesti.

Od drugog vala korone strahuje cijeli svijet jer bi se mogla ponoviti povijest sa španjolskom gripom koja je u drugom valu bila i puno ubojitija.

- Postoji uvijek bojazan da drugi val bude teži, ali i ne mora. Najpovoljniji scenarij bi bio da do jeseni imamo cjepivo. S njime bismo bili spremni na sve sljedeće valove. Sad imamo problem što nismo prošli ciklus od godine dana pa da znamo kako će se korona ponašati. Iza sebe imamo ni tri mjeseca iskustva - dodaje Oliver Vugrek. Stručnjaci iz Nacionalnog stožera upozoravaju da popuštanje mjera nikako ne znači opuštanje.

- Treba slušati upute jer u kratko vrijeme možemo uništiti sve što smo do sada postigli. Zato se ljudi i dalje trebaju pridržavati svih preporuka unatoč popuštanju mjera. Dakle, što manje socijalnih kontakata, a sve što se obavlja treba napraviti u što kraćem roku - dodaje Vugrek.

Dođe li do drugog vala, možemo očekivati ponovno pooštravanje mjera i uvođenje novih, ovisno o stanju koje će nas zateći. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak također govori o mogućnosti povratka virusa.

- Ako se nakon ljetne pauze, gdje mi epidemiolozi očekujemo da će biti manje oboljelih i da ćemo biti malo mirniji nego što je to sad, virus vrati s istim karakteristikama, vrlo je vjerojatno da će doći do drugog vala - rekao je Capak. Ravnatelj HZJZ-a je naglasio da ćemo tad znati puno više nego sad i da ćemo možda imati neko oružje da se bolje zaštitimo. Nitko, dodaju stručnjaci, ne želi pretpostavljati kako bi izgledao taj drugi val jer se on ne treba ni dogoditi.

- Rekao bih da po sadašnjoj epidemiološkoj situaciji i broju osoba koje su preboljele bolest, mi možemo očekivati taj drugi val ako se s virusom nešto ne dogodi ili promijeni - rekao je Capak.

Cjepivo do jeseni spasilo bi milijune...

Indijci su objavili da bi s proizvodnjom cjepiva protiv korona virusa mogli početi kroz dva tjedna i da bi bilo dostupno već u listopadu. Cjepivo su razvili znanstvenici s Oxforda, a plan im je mjesečno proizvoditi pet milijuna doza cjepiva. Hrvatska je nekad cjepivima proizvedenima u našem Imunološkom zavodu uspješno opskrbljivala druge zemlje, a je li moguće da u skoroj budućnosti proizvodi cjepivo protiv korone pitali smo ravnatelja Imunološkog zavoda Vedrana Čardžića.

- Da bi se uopće razmišljalo o proizvodnji prvo treba ili rekonstruirati tvornicu ili sagraditi novu. Nova stoji 350 milijuna kuna i još 20 milijuna za opremu, a za rekonstrukciju treba 30 milijuna kuna, s time da se mora provjeriti u kakvom su stanju prostorije nakon potresa - kaže Čardžić i dodaje što još treba Hrvatskoj za proizvodnju cjepiva.

- Morate imati matične sojeve virusa koji trebaju stvoriti svoju djecu i tek od njih stvarate antitijela koja bi sprečavala razvoj bolesti. Dakle, virus morate umnožiti i dobiti drugu ili treću generaciju iz koje stvarate cjepivo - kaže Čardžić. Imunološki zavod ima matične sojeve za ospice, i to najbolje na svijetu, te za rubeolu, no ne i za COVID-19