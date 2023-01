Stiže jače zahlađenje: Snijega će biti svuda. Kamionima zatvoren put prema moru i natrag

Sinoć je u gorju počeo padati snijeg, a nastavlja se i u četvrtak ujutro. Ovo vrijeme najavljuje nam zahlađenje i snijeg koji bi u narednim danima trebao pasti u cijeloj Hrvatskoj.

Za četvrtak u Hrvatskoj DHMZ predviđa u unutrašnjosti i na Jadranu promjenljivo oblačno vrijeme, povremeno s kišom, a u višem gorju susnježicu i snijeg kojih bi s padom temperature moglo biti i u nizinama, osobito sjeverozapadne Hrvatske, a mogući su ponegdje uz obalu sjevernog Jadrana.

Na kopnu će puhati povremeno umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. U Dalmaciji će puhati umjeren do jak, na udare i olujan južni i jugozapadni vjetar, a na sjevernom dijelu umjerena do jaka bura bit će u jačanju. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 1 do 7, na Jadranu između 7 i 13 Celzijevih stupnjeva.

Iz HAK-a upozoravaju da za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema slobodnog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Rijeci ili Istri i obrnuto.

Također napominju da su kolnici mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Snijeg pada u Gorskom kotaru i Lici, a vrlo jaka kiša mjestimice u Dalmaciji. Mogući su odroni.

HAK vozačima savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak te na put ne kreću bez zimske opreme.

Sutra bi u unutrašnjosti također moglo biti susnježice i snijega, a jutarnje temperature će se kretati od -4 do 0, na Jadranu od 2 do 7. Najviša dnevna temperatura bit će između -1 i 4, a na Jadranu između 7 i 11 Celzijevih stupnjeva.

Za većinu Hrvatske izdana upozorenja

Za dijelove Hrvatske izdana su upozorenja Meteoalarma. Naime, za zagrebačku i karlovačku regiju izdano je žuto upozorenje zbog snijega i poledice, a moguće je i pet do 15 centimetara snijega. Za gospićku regiju koja uključuje i Gorski kotar također je proglašeno žuto upozorenje zbog snijega i poledice, ali upozoravaju na mogućnost da padne više od 15 centimetara snijega.

Žuto upozorenje izdano je i za veći dio obale, u sjevernoj i srednjoj Dalmaciji zbog vjetra, snijega i poledice te u Istri, na riječkom području, Kvarneru i podvelebitskom dijelu zbog grmljavinskog nevremena.

Za jug Hrvatske izdano je narančasto upozorenje zbog mjestimice vrlo jakog pa i olujnog juga.

Slijedi zahlađenje, kiša i snijeg

- Idućih će dana u unutrašnjosti Hrvatske dominirati oblaci. Povremeno će padati snijeg, ne samo u gorju nego i u nizinama, a u Slavoniji, Baranji i Srijemu te unutrašnjosti Dalmacije bit će i kiše. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka bit će primjerenija dobu godine od one prošlih dana i tjedana.

- I na Jadranu će se osjetiti dašak zime, pri čemu će duž većeg dijela oblake, osim pada temperature zraka, osjet hladnoće pojačavati umjerena i jaka bura, podno Velebita i olujno- piše HRT.

- U četvrtak će na istoku Hrvatske prevladavati oblačno i kišovito vrijeme. Od sredine dana na zapadu Slavonije bit će i snijega. Zatim postupan prestanak oborina, popodne i smanjenje naoblake. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar.

Središnja Hrvatska oblačna. U noći će padati kiša, no zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, prolazno i jak, s kojim će prema jutru kiša prelaziti u susnježicu i snijeg. Popodne postupan prestanak snijega, navečer i kidanje naoblake, najprije na istoku.

Oblaka neće nedostajati ni na zapadu Hrvatske. Pritom u gorju snijeg i novi snježni pokrivač, dok će duž obale lokalno biti izraženijih pljuskova i grmljavine. Snijega će biti i ponegdje na sjevernom Jadranu, osobito u Istri. Zapuhat će umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare i olujna.

Uz promjenjivu naoblaku kiša će padati i u Dalmaciji, često u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, a u unutrašnjosti može biti i snijega, uglavnom uz granicu s Bosnom i Hercegovinom. Više sunčanih razdoblju drugom dijelu dana. Puhat će većinom umjeren do jak jugozapadni vjetar i jugo.

Vjetrovit će biti i krajnji jug Hrvatske, prijepodne uz povremeno i olujan jugozapadnjak. More stoga jače valovito, gdjegod i uzburkano. Naoblaka umjerena i povećana, povremeno uz kišu, češću rano ujutro kada je i najveća vjerojatnost za lokalno obilniju kišu i grmljavinu.

- Idući dani na kopnu većinom oblačni i povremeno uz susnježicu i snijeg, osobito u gorju. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar s kojim će stizati i hladniji zrak.

- Na Jadranu će puhati bura, umjerena i jaka, podno Velebita sa petka na subotu i olujna. Naoblaka će biti promjenjiva uz kišu uglavnom na jugu Dalmacije, a u petak će ponegdje na sjevernom Jadranu biti i snijega nošenog burom.

