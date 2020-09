Stiže jesen: Iskoristite zadnje zrake sunca, od utorka kiša

U ponedjeljak će u istočnoj Hrvatskoj biti sunčano uz većinom slab istočni i jugoistočni vjetar. Najniža temperatura između 8 i 11°C, a najviša dnevna uglavnom oko 26°C.

<p>Početkom ovog tjedna, polako i sigurno došao je kraj ljeta. Loše vrijeme očekuje nas u cijeloj Hrvatskoj. I dok će u ponedjeljak još biti djelomično suho i razmjerno toplo, pogotovo u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj, od utorka će kiše biti i u sjevernim krajevima, piše <strong><a href="https://www.hrt.hr/656751/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-2192020">HRT. </a></strong></p><p>U ponedjeljak će u istočnoj Hrvatskoj biti sunčano uz većinom slab istočni i jugoistočni vjetar. Najniža temperatura između 8 i 11°C, a najviša dnevna uglavnom oko 26°C.</p><p>U početku pretežno sunčano, a zatim oblačnije bit će i u središnjoj Hrvatskoj. Prema večeri malo kiše može pasti ponajprije u Karlovačkoj županiji. Jutro malo toplije od nedjeljnoga, a poslijepodnevna temperatura između 24 i 26°C.</p><p>U gorju i na sjevernom Jadranu promjenjivo, a mjestimice će pasti malo kiše ili poneki pljusak. Vjetar slab, na Jadranu ujutro uz obalu burin, danju vjetar promjenjiva smjera uz malo valovito more. Jutarnja temperatura od 7 do 11, na moru od 15 do 20°C, a najviša dnevna uglavnom između 20 i 24°C, na Jadranu od 24 do 27°C.</p><p>Toplo će biti danju na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije, uz pretežno sunčano vrijeme. Oblačnije će biti poslijepodne i navečer, kada mjestimice može biti kiše ili ponekog pljuska, osobito u Zagori. Nakon slabe bure danju će vjetar okrenuti na jugo i jugozapadnjak.</p><p>Pretežno sunčano bit će još u ponedjeljak na jugu Hrvatske, uz najvišu temperaturu zraka između 27 i 29°C, dok će temperatura mora biti od 23 do 25°C. Ujutro će uz obalu puhati slaba bura od sredine dana jugo.</p>