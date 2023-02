Stiže li proljeće? Temperature će ići do 18 stupnjeva. Planirate vikend izlet? Dolazi promjena

Prijepodne će biti tek rijetko niskih oblaka i magle, ponajprije u nizinama središnje i istočne Hrvatske.

Magla je moguća i duž obale, a prolazno povećana naoblaka na sjevernom Jadranu.

Vjetar će puhati uglavnom slab, tek ponegdje umjeren jugozapadni, duž Jadrana jugoistočni. Najviša dnevna temperatura uglavnom će se kretati od 12 do 17 Celzijevih stupnjeva.

Vrijeme sutra

I za sutra DHMZ predviđa toplije vrijeme.

- Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Mjestimice će biti magle i niskih oblaka, uglavnom u Lici te u istočnoj Hrvatskoj, a moguće i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Na moru sjeverozapadnjak, no ujutro u Dalmaciji još jugoistočnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od -1 do 4, duž obale od 5 do 10 °C. Najviša dnevna od 12 do 17 °C - navode iz DHMZ-a.

Foto: screenshot/dhmz

Vrijeme za vikend

Što se tiče vikenda, vrijeme će biti promjenjivo. Do subote će noću i ujutro mjestimice biti magle koja je vjerojatnija na moru, osobito sjevernom dijelu. U nedjelju DHMZ predviđa rast naoblake i povremeno malo kiše, ponajprije na sjeveru Jadrana.

Foto: screenshot/dhmz

Temperature zraka će i dalje rasti, no u nedjelju na kopnu će dnevna temperatura biti malo niža. Vjetar slab do jugozapadni i zapadni, u nedjelju na kopnu u okretanju na sjeveroistočni.

