Stiže nagla promjena vremena, a s njom i snijeg: DHMZ objavio upozorenja, moguće i poplave

Gotovo je s toplim vremenom koje nas je pratilo od početka siječnja. Kako javlja Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), od sutra će diljem Hrvatske biti pretežno oblačno i mjestimice s obilnom kišom, a na Jadranu grmljavinom.

U Gorskom kotaru se očekuje snijeg, a bit će ga u prvom dijelu dana i u nizinama središnje Hrvatske.

- Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a popodne će okrenuti na jugozapadni. Na moru će puhati jak, uglavnom južni i jugozapadni vjetar, a u Dalmaciji prolazno i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka između 1 i 4, a na moru 8 i 11 °C. Najviša dnevna većinom od 3 do 8, a na Jadranu od 11 do 15 °C - navode.

Za sutra su izdana i brojna upozorenja te su meteoalarmi na snazi gotovo za cijelu Hrvatsku, osim za istočni dio.

Narančasti meteoalarm na snazi je u regiji Gospića zbog kiše i snijega, te u regiji Splita zbog obilnih pljuskova. Ostatak Hrvatske je u 'žutom', zagrebačka i karlovačka regija zbog snijega, a ostatak zbog jakog vjetra i pljuskova.

DHMZ je i ranije prognozirao kako će od ponedjeljka doći do promjene vremena te da postoji mogućnost da je zbog hladnog zraka kiša već u ponedjeljak prijeći u susnježicu i snijeg. U gorju će to biti i značajnije. Do kraja radnog tjedna lokalno može pasti i više od 100 mm oborine, ponajprije na Jadranu i u predjelima uz njega.

- U gorju će tijekom novog tjedna pasti i više od 50 cm novog snijega, pa posebno treba upozoriti na poteškoće u prometu. Problema će zasigurno biti i na moru uslijed jakog i olujnog vjetra - juga, jugozapadnjaka te južnog vjetra. Visoki valovi i premještanje centara sniženog tlaka zraka za posljedicu će imati i poplavljivanje pojedinih riva - naveli su ranije.

- Temperatura zraka, najviša dnevna će se početkom tjedna u unutrašnjosti spustiti na vrijednosti očekivane za doba godine, a i jutarnja će u drugoj polovini biti bliža prosjeku. Na Jadranu će zbog južine pad temperature biti manje izražen, no od srijede kada raste vjerojatnost za buru i u tim će predjelima biti hladnije - stoji u priopćenju DHMZ-a.

