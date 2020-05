Stiže nam kiša s pustinjskim pijeskom i promjena za vikend

Idućih dana će noći biti svježije, ali dani na Jadranu topliji, uz većinom slabiji vjetar, osim na sjevernom Jadranu, gdje će puhati povremeno i jaka bura, osobito podno Velebita, javlja HRT.

Razmjerno će vjetrovito u petak biti i na kopnu, najprije uz jugozapadnjak, zatim sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni.

Uz vedrinu i oblake, sljedećih će dana ponegdje pasti i malo kiše pomiješane s pustinjskim pijeskom, i to češće, ali ne i obilne u unutrašnjosti Hrvatske, posebice u petak i nedjelju. Pritom će za vikend u kopnenom području biti svježije nego u petak, a unatoč ponovnom porastu temperature početkom novoga tjednu - većina će poslijepodneva vjerojatno biti svježija od ovotjednih.

POGLEDAJTE VIDEO: Kiša pomiješana s pustinjskim pijeskom

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Petak: djelomice sunčano i razmjerno toplo, većinom i vjetrovito, na zapadu ponegdje uz kišu

U istočnoj će Hrvatskoj petak biti uglavnom suh, uz promjenljivu naoblaku. Upozoriti valja na poslijepodnevno jačanje jugozapadnjaka, koji će ponegdje vjerojatno imati i olujne udare, a navečer na gdjekad podjednaki sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura će već od jutra biti viša od 10 °C, a najviša poslijepodnevna oko 27 °C.



Razmjerno toplo i u središnjoj Hrvatskoj, ali ponegdje uz malo kiše, u kojoj će vjerojatno biti i pustinjskog pijeska, i to najprije uglavnom uz granicu sa Slovenijom, navečer i drugdje. Zapuhat će najprije gdjegod jak, a udare i olujan jugozapadnjak, navečer prolazno sjevernjak i sjeveroistočnjak.



Uz obalu sjevernog Jadrana mjestimice su u noći mogući olujni udari bure. No, prevladavat će jugo, poslijepodne slabije, a pojačat će jugozapadnjak u gorju i na zapadu Istre. I pritom ponegdje čak pretežno sunčano, a u unutrašnjosti i oko Rijeke oblačnije, uz povremenu "prljavu" kišu.



Na južnijem dijelu Jadrana suho, uz dosta oblaka, te do sredine dana, na jugu i kasnije, još uz često jako jugo, povremeno i olujno, te more i jače valovito. Temperatura zraka uz more uglavnom od 21 do 25 °C, a u unutrašnjosti jutro svježije, danju pak ponegdje i oko 28 °C.

Od subote mirnije, a umjerena i jaka bura bit će najčešća na sjevernom dijelu Jadrana. Jutra će biti svježija nego u petak, a poslijepodneva na Jadranu većinom još malo toplija. Uz nastavak nadmetanja vedrine i oblaka, kiša je ponegdje na Jadranu moguća, a u unutrašnjosti će je gotovo sigurno povremeno biti, osobito u gorju, u nedjelju i ponedjeljak i drugdje. Nakon subote na kopnu svježije od petka, uz promjenljivu će naoblaku od nedjelje temperatura ponovno rasti, ali poslijepodnevna veći dio novoga tjedna neće biti visoka kao u ovome tjednu, prenosi HRT.

Tema: Hrvatska