Stiže nam proljepšanje i više temperature, ponegdje kiša

<p>Iako je sve do kraja prošlog tjedna, rujan bio jedan od najtoplijih u povijesti mjerenja, nakon pada temperature mnogi su uključili grijanje u svojim domovima. Svježe će biti do sredine ovog tjedna, a krajem nas ipak očekuje toplije vrijeme, javlja <strong><a href="https://www.hrt.hr/659907/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-2992020">HRT. </a></strong></p><p>U utorak će na istoku Hrvatske biti vjetrovito i promjenjivo oblačno, ujutro ponegdje uz maglu ili pak malo kiše. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 12 °C, a najviša dnevna između 16 i 19 °C.</p><p>U središnjoj Hrvatskoj vjetar slabiji, ponegdje s malo kiše, danju će biti djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Pritom će od jutarnjih 7 do 9 °C temperatura porasti na 17 do 19 °C.</p><p>Na sjevernom Jadranu razvedravat će se tijekom jutro, a moguća je kiša i Gorskom kotaru i Lici. No, poslijepodne će i u tim predjelima biti dosta sunčanih razdoblja. Vjetar će biti uglavnom slab, tek na otvorenom do umjeren sjeverozapadni.<br/> <br/> U Dalmaciji promjenljivo. Mjestimična kiša ili poneki pljusak vjerojatniji su u prvom dijelu dana. Puhat će umjeren, prema otvorenom moru i jak sjeverozapadni vjetar s kojim će more biti većinom umjereno valovito.<br/> <br/> I na krajnjem jugu Hrvatske nestabilno, uz promjenljivu naoblaku. Mjestimice će biti kiše, a ujutro još moguće i ponekog lokalnog izraženijeg pljuska. Jutro svježije nego u ponedjeljak, a najviša dnevna temperatura bez veće promjene.</p>