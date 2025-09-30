Stiže nam sibirska anticiklona: Najavili orkansku buru, kišu pa i snijeg. 'Temperature će pasti'

U smiraj rujna, izgleda da kao sunca nije niti bilo. Hladna fronta stigla je u Hrvatsku, a temperature su već jutros u nekim dijelovima Hrvatske bile ispod 10 Celzijevih stupnjeva.

Hladno i vjetrovito vrijeme posljedica je sibirske anticiklone na sjeveru, a druga polovica tjedna donosi nam još hladnije vrijeme, izvijestila je prognostičarka RTL-a.

Danas će u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu biti umjereno do pretežno oblačno, uz moguću kišu. U Dalmaciji će biti i sunca, a od sredine dana porast naoblake uz buru. Najviša dnevna temperatura između 11 i 16, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 19 do 24 °C.

Foto: DHMZ

- Nakon manjeg zahladnjenja slijedi još jedno veliko i to tamo krajem tjedna. Temperatura će pasti ispod prosjeka za početak listopada i bit će sličnija početku studenog - osobito ujutro i to u gorskom dijelu gdje će jutarnja temperatura biti oko nula stupnjeva - otkrila je prognostičarka.

Na Jadranu će probleme stvarati olujna, a čak i orkanska bura, pogotovo u četvrtak i petak. U srijedu pa opet za vikend kiša i pljuskovi, a najsunčaniji, ali i najvjetrovitiji bit će četvrtak i petak. U gorju je moguć i snijeg...