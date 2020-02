Stiže nova promjena vremena: I dalje toplo, ali sve češća kiša

I u srijedu će biti relativno toplo, prijepodne još uz dosta sunčana vremena, po nizinama ponegdje i jutarnje magle, a na Jadranu uz često umjerenu buru, gdjegod i jaku, osobito podno Velebita na udare i olujnu. No, i kiša će biti sve češća, najprije na Jadranu i područjima uz njega, poslijepodne i osobito navečer i u većini Hrvatske. U gorju će biti malo susnježice i snijega, a vjerojatnost pljuskova i grmljavine najveća je na jugu zemlje. Navečer će se na sjevernom Jadranu razvedravati, ali i ponovno jačati bura, piše HRT.



U hladniji četvrtak nastavak razvedravanja, uz često jaku buru s olujnim udarima, ali u početku još kiša ponegdje na istoku i jugu Hrvatske, u gorju vjerojatno i snijeg, uglavnom u Lici i unutrašnjosti Dalmacije - uz granicu s Bosnom i Hercegovinom, u kojoj će snijega ponegdje biti još i tijekom četvrtka.

I dalje toplo vrijeme

Od petka do ponedjeljka većinom suho, uz mogućnost gdjekoje kišne kapi uglavnom u petak u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj. Štoviše, velika je vjerojatnost prevladavajuće sunčanog vremena, uz samo prolazno više oblaka, po nizinama ujutro ponegdje i magle, koju će "rastjeravati" jugozapadnjak. Temperatura zraka ponovno će biti u porasti, ali će jutra u kopnenom području do subote biti hladna, uz mraz.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL



Srijeda: Promjenljivo, sve češća kiša...

Krunoslav Mikec, dipl. ing.: "U srijedu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, uz ponegdje umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar. Prema kraju dana oblačnije, pri čemu će biti kiše, najprije na zapadu. Najviša temperatura oko 10 °C, a jutro će biti malo hladnije nego u utorak, s temperaturom između 1 i 5 °C.



Podjednaka će temperatura biti i u središnjih Hrvatskoj, gdje će prijepodne biti čestih sunčanih razdoblja, ujutro mjestimice i magle. Poslijepodne sve više oblaka, a uglavnom navečer i kiša.

Na sjevernom je Jadranu mjestimična kiša moguća već prijepodne, a osobito poslijepodne, kada će je biti i u gorju. Prema kraju dana pad temperature, u višem gorju i mogućnost susnježice i snijega. Bura će ujutro i prijepodne oslabjeti, potom će zapuhati sjeverozapadnjak, a navečer opet bura, koja će jačati.Na srednjem će Jadranu puhati zapadni i sjeverozapadni vjetar, koji će potkraj dana okrenuti na buru i sjeverac. Bit će promjenljivu oblačno, a poslijepodne i navečer uz mjestimičnu kišu, moguće i poneki pljusak. Najniža temperatura zraka od 7 do 9 °C, u unutrašnjosti 0 do 5 °C, a najviša od 12 do 16 °C.Podjednako toplo i na krajnjem jugu Lijepe naše, gdje će također prema kraju srijede biti kiše, ponegdje navečer i u noći i grmljavine. Uz slabo do umjereno jugo i jugozapadni, potom sjeverozapadni vjetar more će biti malo, mjestimice umjereno valovito."

Foto: LOREN ELLIOTT/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL



Idućih dana malo manje toplo, pa opet...



"Četvrtak će početi oblacima na istoku, no kao u ostalim kopnenim područjima, već će se tijekom prijepodneva razvedriti. Idućih dana većinom sunčano, pri čemu uz prolazno više oblaka u petak ponegdje može biti slabe kiše. Jutra će biti hladnija, a i dnevna temperatura će se malo sniziti. U dane vikenda pak opet jačanje južine i zatopljenje.



Na Jadranu će do subote prevladavati sunčano. Samo još u četvrtak u noći i ujutro na jugu više oblaka, uz mogućnost za malo kiše. Pritom će četvrtak biti i vjetrovit, uz ponegdje jaku, na udare i olujnu buru i sjeverni vjetar. Temperatura zraka bit će niža nego u utorak, a u dane vikenda će ponovno porasti.", prognozira je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.



Tema: Hrvatska