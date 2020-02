Varaždinka traži dečka koji joj je iz Audija A3 pružio kišobran

Na Facebook grupi "Varaždinci ZA Čehoka" osvanula je prekrasna priča u koju većina ljudi ne bi niti povjerovala, a da ju nije doživjela. Misterioznu i pomalo romantičnu priču na društvenim mrežama podijelila je Biserka Vinceković.

Naime, radi se o dobrom gospodinu koji je zastao pokraj semafora na kojemu je Biserka stajala i kisnula. Kroz prozor automobila pružio joj je kišobran te produžio dalje. Ona je ostala u šoku.

Zbog divne geste odlučila je dobroćudnog gospodina u Audiju A3 pronaći preko društvenih mreža kako bi mu se zahvalila na divnoj gesti. Nadamo se da će ga pronaći.

Pogledajte ovdje:

Objava na profilu:

Zakaj volim Varaždin?

Pa zbog ljudi koji u njemu žive, zbog događaja poput današnjeg. Moram to podijeliti sa vama.

Dana 12.02. cca.14 sati, vraćam se sa sprovoda, nastojim se požuriti jer eto kiše, a ja pješke bez kišobrana. Peh! Semafor za pješake se upravo "zatvorio" i moram čekati zeleno svjetlo, na kiši. Kreću vozila iz smjera konzuma, prema B. Radić. Prvi u nizu Audi A3, tamnija siva boja, ako sam od šoka dobro upamtila.

I gle čuda, mladi gospon, mladić, u Audiju usporava i staje kod mene, otvoren mu prozor i pruža kišobran kroz njega. Crni, veliki, nov. Čujem glasove mladih ljudi iza sebe i malo sam se maknula jer sam mislila da se njima obraća. Kad ono ne, on se meni obraća, pruža mi svoj kišobran da ne budem mokra!

I nastavlja put! Ljudi moji, je li to moguće? Stvarno me šokirala njegova dobrota, ljubaznost, obazrivost!

Tako mlad, a tako pun empatije, brige za ljude, jer ne poznajem ga!

A voljela bih ga upoznati! Voljela bih mu se zahvaliti, počastiti ga kavom, pivom, nebitno. I naravno, vratiti mu kišobran. Vjerojatno će opet negdje nekoga tako ugodno iznenaditi i obradovati!

Svjedoci su mi ova grupa od 5-6 mladih ljudi, cure i dečki iza mene, koji su isto tako ostali iznenađeni kad su shvatili da mi je mladić pružio kišobran iako se ne poznajemo! I sami su rekli da ne bi povjerovali u tu priču da joj nisu svjedočili!

Dragi, prekrasan mladi gospon u Audiju A3, nadam se da ću te pronaći i da ću ti zahvaliti osobno!

To su djela koja ljude čine čovjekom!

Hvala ti od srca, tako si mi uljepšao dan! I vratio nadu i vjeru u ovo društvo!

Javi se!!!! Molim te.

Tema: Hrvatska