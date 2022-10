Ovo su Rijeka i Dubrovnik jučer. Bablje ljeto traje, ali za vikend dolazi velika promjena vremena

Prva polovica tjedna bit će sunčana, a od četvrtka će temperatura pasti, dok za vikend slijedi jače naoblačenje s kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom.

Scene poput ovih, snimljene jučer u Dubrovniku i Rijeci, nestat će. Čini se da je uživanje u 'babljem ljetu' gotovo.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Do sredine tjedna stabilno

U srijedu nas očekuje sunčano, duž obale i vedro vrijeme, a ujutro i prijepodne mjestimice magla i niska naoblaka. Vjetar većinom bit će slab, na Jadranu mjestimice umjeren sjeverozapadni i zapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 20 do 25 °C.

Foto: DHMZ

U srijedu nas očekuje također većinom sunčano vrijeme, posebice na Jadranu. U unutrašnjosti će biti povremeno umjerena naoblaka, a u noći i prijepodne mjestimice magla. Navečer i u noći sa sjevera doći će do jače naoblake, a samo ponegdje past će kiša. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu i bura, dok će prema kraju dana podno Velebita bura jačati. Najniža jutarnja temperatura bit će od 5 do 10, na Jadranu od 12 do 17 °C. Najviša dnevna temperatura će biti uglavnom između 20 i 25 °C.

Foto: DHMZ

Druga polovica tjedna donosi promjenu

U četvrtak i petak bit će osjetno svježije, posebice u unutrašnjosti. Duž Jadrana zapuhat će jaka bura. U četvrtak slabljenje vjetra, a u petak će na Jadranu okrenuti na jugo, u unutrašnjosti na jugozapadni i južni vjetar. Temperatura od četvrtka bit će u padu, poglavito u unutrašnjosti. U subotu slijedi jače naoblačenje s kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom. Kiša može pasti i u nedjelju, dok će novim tjednom doći i do nove promjene vremena.

Foto: DHMZ

