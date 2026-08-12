Prema prognozi DHMZ-a, u ponedjeljak stiže pad temperature uz kišu. Prema trenutačnim prognozama najviše kiše se očekuje na riječkom području
Stiže osvježenje. Temperature bi mogle pasti za 10 stupnjeva
Do kraja tjedna očekuje se toplo vrijeme. U četvrtak nas čeka sunčano i manje vruće vrijeme, na Jadranu uz lokalno jaku buru s olujnim udarima, rjeđu u podjednako stabilan petak. Za vikend na kopnu opet toplije, u nedjelju na moru jugo.
"U četvrtak u Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano i vruće. Sredinom dana i poslijepodne u gorju ponegdje umjerena naoblaka. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 18 °C, a najviša dnevna između 30 i 32 °C", prognozira meteorolog Dragoslav Dragojlović za HRT.
Podjednako vruće bit će i u središnjoj Hrvatskoj, te također prevladavajuće sunčano, samo ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab sjeveroistočni.
"Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj većinom sunčano te vrlo toplo i vruće. Sredinom dana i poslijepodne u Gorskom kotaru te u unutrašnjosti Istre mjestimice umjerena naoblaka. Duž obale će puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita i olujna, koja će poslijepodne oslabjeti. Najviša temperatura zraka od 27 do 30 °C, uz obalu između 32 i 35 °C.
U Dalmaciji pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. U unutrašnjosti poslijepodne i navečer mjestimice umjerena naoblaka. Uz obalu će prijepodne puhati umjerena i jaka bura, a poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo i umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 21 do 23 °C, uz obalu između 25 i 29 °C, a najviša dnevna uglavnom od 32 do 37 °C.
Stiže olakšanje
Prema prognozi DHMZ-a, u ponedjeljak stiže pad temperature uz kišu. Prema trenutačnim prognozama najviše kiše se očekuje na riječkom području. Tako je u ponedjeljak moguće i 30 mm oborine po četvornom metru.
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