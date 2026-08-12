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JENJAVA TOPLINSKI VAL

Stiže osvježenje. Temperature bi mogle pasti za 10 stupnjeva

Piše 24sata,
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Stiže osvježenje. Temperature bi mogle pasti za 10 stupnjeva
Foto: TOLGA AKMEN
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Prema prognozi DHMZ-a, u ponedjeljak stiže pad temperature uz kišu. Prema trenutačnim prognozama najviše kiše se očekuje na riječkom području

Do kraja tjedna očekuje se toplo vrijeme. U četvrtak nas čeka sunčano i manje vruće vrijeme, na Jadranu uz lokalno jaku buru s olujnim udarima, rjeđu u podjednako stabilan petak. Za vikend na kopnu opet toplije, u nedjelju na moru jugo.

"U četvrtak u Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano i vruće. Sredinom dana i poslijepodne u gorju ponegdje umjerena naoblaka. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 18 °C, a najviša dnevna između 30 i 32 °C", prognozira meteorolog Dragoslav Dragojlović za HRT.

Podjednako vruće bit će i u središnjoj Hrvatskoj, te također prevladavajuće sunčano, samo ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab sjeveroistočni.

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"Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj većinom sunčano te vrlo toplo i vruće. Sredinom dana i poslijepodne u Gorskom kotaru te u unutrašnjosti Istre mjestimice umjerena naoblaka. Duž obale će puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita i olujna, koja će poslijepodne oslabjeti. Najviša temperatura zraka od 27 do 30 °C, uz obalu između 32 i 35 °C.

U Dalmaciji pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. U unutrašnjosti poslijepodne i navečer mjestimice umjerena naoblaka. Uz obalu će prijepodne puhati umjerena i jaka bura, a poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo i umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 21 do 23 °C, uz obalu između 25 i 29 °C, a najviša dnevna uglavnom od 32 do 37 °C.

Stiže olakšanje

Foto: DHMZ

Prema prognozi DHMZ-a, u ponedjeljak stiže pad temperature uz kišu. Prema trenutačnim prognozama najviše kiše se očekuje na riječkom području. Tako je u ponedjeljak moguće i 30 mm oborine po četvornom metru.

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