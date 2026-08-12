Vruće vam je? Ovako je danas u Južnoj Africi. I kod nas će sutra biti malo ugodnije vrijeme

Hladna fronta i visinska odvojena zona niskog tlaka zraka udružile su se te donijele snijeg, kišu, jak vjetar i izrazito niske temperature diljem Južnoafričke Republike.

Foto: Siphiwe Sibeko

Budući da se Južna hemisfera sada nalazi u zimskom razdoblju, ovakve vremenske nepogode povremeno zahvaćaju više predjele i planinske regije uzrokujući bijeli pokrivač i privremene probleme u prometu.

Foto: Siphiwe Sibeko

Nakon vrućeg početka tjedna s vrlo visokim temperaturama, srijeda će u Zagrebu biti djelomice sunčana, a od sredine dana i pretežno sunčana. Bit će manje vruće, a puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Temperatura će se popeti na oko 32 °C. U četvrtak još niže temperature, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.

U Zagrebu će sutra najniža temperatura biti od 15 stupnjeva u okolici do 20 °C u središtu grada, a najviša dnevna oko 30 °C. No, pravu promjenu vremena, tvrdi Zoran Vakula, ipak će se još čekati. “Kao i potkraj prošloga tjedna – i u nastavku ovog vrućina ponovno popušta, ali nas i dalje ne napušta, osim prolazno u gorju. Stoga ‘pravog’ osvježenja nema barem do početka sljedećeg tjedna”, piše HRT.

“Lokalnih pljuskova i grmljavine u srijedu će biti manje nego u utorak, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije, a od četvrtka će, uz vedrinu, sasvim izostati barem do nedjelje, kada se napokon i na Jadranu povećava vjerojatnost prestanka toplinskog vala, jednog od znanih najdugotrajnijih i najintenzivnijih”, istaknuo je.

Foto: DHMZ

U središnjoj Hrvatskoj će sjeverni i sjeveroistočni vjetar pridonijeti iznadprosječno toploj noći i jutru, pa se ni ponegdje izvan Zagreba temperatura neće snižavati ispod 20 °C. No, barem će dnevna vrućina biti manje izražena nego jučer i danas. Prijepodne česti oblaci, iz kojih su moguće gdjekoje kišne kapi, do večeri će gotovo posvuda nestati – kao da žele omogućiti idealan pogled najprije na djelomičnu pomrčinu Sunca, zatim i na pljusak meteora”, istaknuo je Vakula.

Od četvrtka do subote opet posvuda sunčano, čak i vedro, ali u unutrašnjosti Hrvatske većinom manje vruće nego prošlih dana. Štoviše, u gorju će vrućina vjerojatno izostati, ali ne i noćna te osobito jutarnja svježina. I na podjednako vedrom Jadranu vrućina popušta, ali do petka ujutro uglavnom ne i bura, koja će često biti jaka, lokalno na udare i olujna”, zaključuje Vakula.