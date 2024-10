Stiže pogoršanje! Za jednu su regiju digli narančasti alarm! Moguće grmljavinsko nevrijeme

U većini krajeva promjenljivo do pretežno oblačno, ujutro lokalno uz moguću maglu. Mjestimične kiše bit će ponajprije na Jadranu i uz njega, posebice na otocima moguće i ponekog obilnijeg pljuska praćenog grmljavinom, objavio je DHMZ prognozu za subotu. Početak vikenda, kao što vidite, nije baš bajan, pogotovo ako ste u riječkoj regiji za koju su upalili žuti alarm zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. Narančasti alarm označen je za Kvarner zbog jakog i olujnog vjetra.

Situacija u ostatku Hrvatske ne izgleda tako loše, pogotovo u središnjoj Hrvatskoj i na istoku.

- Na istoku zemlje djelomice sunčano, a poslijepodne i u središnjim predjelima postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjereno i jako, prema otvorenom moru i olujno jugo, a podno Velebita bura, na udare i olujna. Najniža temperatura od 7 do 11, na Jadranu od 15 do 19 °C, a najviša uglavnom između 14 i 18, na Jadranu 19 i 23 °C - objavio je DHMZ.

Foto: DHMZ

Kraj listopada i polarni vortex

Stranica Wxcharts objavila je kako Hrvatsku i regiju krajem listopada očekuje nalet Polar Vortexa koji će sniziti temperature ispod prosjeka. Očekuju se temperature ispod nule, moguć je i snijeg.