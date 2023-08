Stiže revolucionarna pilula protiv raka. Stručnjaci: 'Teško je reći hoće li biti učinkovita...'

Pretkliničko istraživanje koje se provodi u Sjedinjenim Američkim Državama iznjedrilo je tabletu koja 'ubija rak', najavili su jučer američki mediji. Na tableti AOH1996 radi se već dva desetljeća, a napada "kancerogenu varijantu jezgrinog antigena proliferirajućih stanica (PCNA), bjelančevine koja je smještena u jezgri stanica u proliferaciji". Tabletu koja bi u budućnosti mogla liječiti jednu od najsmrtonosnijih bolesti u svijetu razvija jedna od najvećih istraživačkih i zdravstvenih organizacija u SAD-u - City of Hope. Pojednostavljeno, pilula protiv raka zamišljena je za umnožavanje DNK i popravljanje svih "tumora u ekspanziji".

- PCNA je poput velikog čvorišta terminala u zračnoj luci koja sadržava više punktova za pristup zrakoplovima - rekla je profesorica Linda Malkas, jedna od znanstvenica koja radi na tableti.

Istraživači smatraju da bi tableta mogla učinkovito liječiti stanice raka dojke, prostate, mozga, jajnika, grlića maternice i pluća.

Trenutačno je u tijeku prva faza kliničkih ispitivanja na ljudima. Dosadašnja istraživanja pokazala su da tableta može onemogućiti rast čvrstih tumora u staničnim i životinjskim modelima.

- Takav lijek blokira dijeljenje tumorskih stanica različitog podrijetla, a ne utječe toliko snažno na diobu normalnih matičnih stanica u organizmu. Lijek ciljano inhibira PCNA protein koji djeluje kao platforma za učinkovitu replikaciju DNK, ali i popravak oštećenja u genomu što je posebno važno za brzo dijeljenje tumorskih stanica - objašnjava prof. Ivan Đikić s Goethe Instituta u Frankfurtu.

Drugim riječima, tableta sadrži tvari koje prepoznaju i napadaju isključivo protein PCNA u stanicama raka te onemogućuju diobu takvih stanica.

​- Riječ je o jednom u nizu ciljanih lijekova kojima nastojimo imati što je moguće selektivniji, precizniji pozitivan učinak na tumor i u isto vrijeme poštedjeti normalna tkiva. Proliferirajući jezgrin antigen je meta za ovaj lijek, a očito su znanstvenici uspjeli otkriti razliku između PCNA tumora i zdravog tkiva te eksplorirati istu za benefit u liječenju raka - kaže prof. dr. sc. Eduard Vrdoljak, predsjednik Hrvatskog onkološkog društva i predstojnik Klinike za onkologiju i radioterapiju KBC-a Split.

- Ovo je prvi takav inhibitor iako su mnogi znanstvenici već dulje pokušavali pronaći inhibitor PCNA. Lijek je testiran na eksperimentalnim modelima tumora dojke, pluća, prostate, ovarija, mozga i drugih kao samostalna terapija, ali i u kombinaciji s kemoterapeuticima. Na temelju uspješnih rezultata u toj pretkliničkoj fazi, sad je lijek u prvoj fazi kliničkih ispitivanja. Potrebno je biti pažljiv i provjeriti postoji li ikakav negativan učinak na normalne stanice kod ljudi. Optimistične su najave autora ovoga rada da lijek može biti učinkovit ne samo kao samostalna terapija, nego i kad se daje u kombinaciji s kemoterapijom koja dodatno oštećuje naš genom i PCNA koji je potreban i za popravak oštećenja genoma. Proces kliničkih ispitivanja je dug i neizvjestan te je teško reći kad će lijek biti odobren za liječenje ljudi - ističe prof. Đikić.

Potvrđuje to i prof. dr. sc. Stjepko Pleština, dr. med., specijalist internist s užom specijalizacijom internističke onkologije u Zavodu za tumore probavnih organa u KBC-u Zagreb.

- Jako je dug put od laboratorija do KBC-a Zagreb, pa zaista treba pričekati i vidjeti kako će se istraživanja razvijati. Treba imati na umu i to da samo tri posto lijekova od istraživanja dospije do konačne primjene. Osobno, teško mi je vjerovati da će samo jedna tableta moći riješiti kompleksna pitanja tolikog broja tumora jer je mehanizam nastanka za svaki od njih drugačiji. Iako ljudi koji rade na ovom lijeku govore o personaliziranom pristupu liječenju, upravo stvaranjem tablete koja bi trebala jednako učinkovito djelovati kod više vrsta bolesti i kod svih pacijenata jednako demantiraju sami sebe - kaže prof. Pleština.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Učinkovitost i odnos prema toksičnosti potvrdit će se u kliničkim istraživanjima, no dug je put od ideje do moguće primjene u praksi. Nažalost, često obećavajući lijekovi i ideje ni ne dospiju do naših bolesnika zbog različitih razloga, od toksičnosti do manjka učinkovitosti - dodao je prof. Vrdoljak.

- Iskreno i od srca želim da takvo istraživanje urodi plodom i da zaista dobijemo jednu pilulu koja će djelovati na sve navedene vrste karcinoma. Ipak, moram priznati da sam skeptičan i osobno sumnjam da će, barem za mojega života, itko ostvariti takav pothvat i stvoriti jedinstveni lijek koji će jednako učinkovito djelovati na toliko različitih vrsta tumora. No dobro je da se o tome promišlja i da se traže rješenja - istaknuo je prof. dr. sc. Damir Eljuga, dr. med., specijalist ginekologije i porodništva, subspecijalist ginekološke onkologije, primarijus i viši znanstveni suradnik te predsjednik Hrvatske lige protiv raka.

- Nadam se da će ovaj lijek opravdati očekivanja svih dionika. Mnogi lijekovi dolaze, a sve je temeljeno na našem boljem razumijevanju molekulskih mehanizama karcinogeneze. Ovo je jedan u nizu koji potencijalno pomiče granice naših ishoda u liječenju raka - zaključio je prof. Vrdoljak.

Lani se naveliko pisalo o lijeku dostarlimabu, koji su također istraživali u SAD-u. Rezultati studije provedene na 12 ispitanika oboljelih od karcinoma rektuma pokazali su da su se svi izliječili zahvaljujući tom lijeku. "Radi" na sličnom principu kao AOH1996 tableta - razotkriva stanice raka omogućujući imunološkom sustavu da ih identificira i uništi. Razvila ga je američka tvrtka Tesaro, koju je 2019. godine kupio farmaceutski div Glaxo Smith Kline. Samo jedna doza košta više od 10.000 eura.