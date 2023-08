Stiže velika promjena vremena: Meteoalarm za cijelu Hrvatsku, nevrijeme i tuča, moguće bujice

Narančasti meteoalarm zbog iznimno visokih temperatura, ali ponegdje i grmljavinskog nevremena na snazi su ove nedjelje, uoči velike promjene vremena koja nas očekuje s početkom idućeg tjedna.

Jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom zahvatit će već u noći i ujutro sjeverni i dio srednjeg Jadrana, potom će se širiti prema jugu te na zapadne kopnene predjele, a najkasnije, tek kasno popodne, doći će do Slavonije. Pritom je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme, vjerojatnije duž obale, najavljuje Državni hidrometeorološki zavod u prognozi za ponedjeljak.

Foto: meteo.hr

Na snazi je meteoalarm za riječku regiju jer bi lokalno moglo doći do izraženih pljuskova s grmljavinom, posebice u Istri. Također, meteoalarm je upaljen na području cijele Hrvatske zbog iznimno visokih temperatura koje bi mogle doseći i 36°C.

U ponedjeljak je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme, vjerojatnije duž obale. Zbog grmljavinskog nevremena diljem Hrvatske tijekom ponedjeljka bit će upaljeno narančasto upozorenje, s vjerojatnošću za grmljavinu ponegdje i do 75%.

Foto: meteo.hr

Lokalno je moguć izraženiji pljusak, s njim veća količina kiše u kraće vrijeme, vrlo jak pa i olujan vjetar te tuča, a ne može se isključiti i mogućnost pojave pijavica na moru, upozorava Ravnateljstvo civilne zaštite

- Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu - dodaju.

Vjetar slab i umjeren južni i jugozapadni, u sjevernim kopnenim krajevima kratkotrajno i sjeveroistočni. Na Jadranu umjereno i jako jugo i jugozapadnjak.

Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 23 do 27. Najviša dnevna većinom od 27 do 32, u Slavoniji i unutrašnjosti Dalmacije do 36 °C, najavljuje DHMZ.