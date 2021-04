Covid dodatak dobit će oko 800 tisuća hrvatskih umirovljenika. Točan iznos jednokratne pomoći znat će se sutra nakon sastanka Vlade, no kako RTL neslužbeno doznaje, 1.200 kuna bit će najveći iznos.

Što je mirovina veća, covid dodatak će biti manji, a neki umirovljenici ga ipak neće dobiti.

Najveće iznose dobit će oko 300 tisuća umirovljenih kojima mirovine ne prelaze iznos od 1500 kuna. S covid dodatkom u iznosu od 1200 kuna oni će tako dobiti gotovo jednu cijelu dodatnu mirovinu.

Umirovljenici su, ipak, skeptični prema tim dodacima.

- Neće se pretjerano ništa popraviti, ali pomoć dobro dođe. Na žalost je to tako - rekla je umirovljenica Danijela iz Osijeka.

Covid dodatak dobit će svi oni čija mirovina ne prelazi 4 tisuće kuna.

- Ono što je najbitnije to je da će oni koji su najsiromašniji, sa najmanjim mirovinama do 1500 kuna dobiti najviše - rekla je zamjenica predsjednika Sindikata umirovljenika Hrvatske, Jasna A. Petrović.

Kako RTL neslužbeno doznaje, postojat će tri razreda isplata. Oni s mirovinama od 1500 do 2 tisuće kuna trebali bi dobiti tisuću kuna. Oni s mirovinama do 3 tisuće kuna - po 800 kuna, a oni s mirovinama do 4 tisuće - 400 kuna.

Službeno će se sve znati nakon sutrašnjeg sastanka s premijerom na koji je pozvan i predsjednik HSU-a.

Novac bi se trebao naći na računima umirovljenika najkasnije do 30. travnja.