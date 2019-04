Stižu kiše, oluje, pljuskovi: Bit će toplo, ali bez previše sunca

Nakon ćudljivog vremena za vikend, tijekom kojeg je u subotu bilo djelomično sunčano vrijeme, a nedjelju je zavladalo promjenjivo ili pretežno oblačno vrijeme. U većini krajeva Hrvatske uz povremenu kišu, ponegdje se očekuju pljuskovi i grmljavina, osobito na Jadranu i uz njega, a pljuskovi u Dalmaciji lokalno mogu biti izraženiji, piše DHMZ.

Sunca će biti nešto više u istočnim dijelovima Hrvatske, gdje će kiša stići tek pred kraj dana. Najviša temperatura od 18 do 21 °C, a ujutro mjestimice može biti magle.

U gorju, u Hrvatskom primorju te u unutrašnjosti Istre treba računati na povremenu kišu, na jugu Like mjestimice moguće i obilniju. Duž obale Istre, posebno zapadne, kiša može i izostati. Istočni vjetar i jugo na moru će okrenuti na sjeverozapadni. Temperatura danju većinom od 13 do 17 °C.

Juga će biti i u Dalmaciji, gdje će u drugome dijelu dana zapuhati jugozapadni pa sjeverozapadni vjetar, a more će biti malo do umjereno valovito. Dnevna temperatura većinom od 15 do 18 °C. Bit će promjenljivo i pretežno oblačno s povremenom kišom, ponegdje moguće i grmljavinom.

Prema jugu Hrvatske manje oblaka, danju uz malu vjerojatnost za kišu, no prema kraju dana i u noći na ponedjeljak treba računati na kišu i u ovom dijelu Hrvatske. Puhat će jugo, prema kraju dana na otvorenome sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 17 do 20 °C.

U danima pred nama očekuje se još promjenjivog vremena, s povremenom kišom, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Temperatura zraka bit će podjednako visoka kao i tijekom vikenda ili čak i nešto viša. Najtoplije će biti na istoku, gdje će i kiše biti najmanje, u ponedjeljak vjerojatno i nimalo. Ponegdje će puhati umjeren sjeveroistočnjak, u srijedu jugozapadnjak.

I na Jadranu povremena kiša, poglavito u ponedjeljak. U utorak pak treba računati na mjestimične pljuskove uglavnom uz obalu, i to posebice na sjevernom dijelu, a u srijedu je kiša vjerojatna i drugdje. Sjeverozapadnjak će pritom sredinom tjedna okrenuti na jugo, javlja HRT.