Nakon malo hladnijeg, ali sunčanog ponedjeljka, u utorak, al i u ostatku tjedna, očekuju nas većinom oblačniji i vjetrovitiji dani, osobito u južnim krajevima gdje će kiša u utorak biti česta, a ponegdje i obilnija.

Temperature zraka kretat će se uglavnom između 5 i 11°C. Na sjevernom Jadranu i u gorju biti će većinom suho i barem djelomice sunčano, ali uz buru. Najniža jutarnja temperatura zraka od -4 do -1°C, u Slavoniji, Baranji i Srijemu i do -10°C. Najviša poslijepodnevna 11 do 12 °C, u gorju do 6°C.

Najviše će ograničenja u prometu zbog bure biti od utorka navečer do srijede oko podneva.

Nastavak tjedna promjenjivo

Sljedećih će dana poslijepodneva biti manje svježa, no na kopnu će još uvijek biti jutarnjih temperaturnih minusa. U srijedu i četvrtak prevladavati će suho vrijeme, no nevolje će nekima donositi južina, a od petka i česta kiša, pri čemu je u gorju mogući i snijeg.

Najviše se kiše u petak očekuje na Jadranu, uglavnom u sjevernom dijelu gdje su mogući i obilniji pljuskovi. Umjerenu jaku buru tijekom srijede će zamijeniti slabija tramontana, a od četvrtka sve zamjetniji južni vjetar i jugo, uz koje će jutarnja temperatura malo porasti dok se dnevna neće odviše mijenjati.