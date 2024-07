Stjepo Bartulica za 24sata: Žao mi je zbog Ferrarija, ako je moj dolazak nekoga uvrijedio...

Stjepo Bartulica, novoizabrani zastupnik Europskog parlamenta iz Domovinskog pokreta, pridružio se nedavno zastupničkom klubu Europskih konzervativaca i reformista (ECR), a danas je za 24sata komentirao zašto se našao na listi za Europski parlament te za što će se zalagati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 08:13 Izjava Stjepe Bartulice | Video: Denis Mahmutović/24sata

- Dugo pratim zbivanja u Europi, godinama sudjelujem na konferencijama i događajima izvan Hrvatske. Ova tematika mi je bliska već duže vrijeme, imao sam podršku u stranci Domovinski pokret da se kandidiram. Nakon razgovora i dogovora s obitelji onda sam išao bez oklijevanja dalje, ipak je to zahtjevan oblik političkog djelovanja za obitelj. Bit ću političar koji nije rob političke korektnosti, ova kultura nametanja pravila što se smije misliti, a što ne mene ne zanima. Mislit ću svojom glavom i tako ću i govoriti - kazao je Bartulica te dodao da je došao na tu ideju iz razloga jer mu je smetalo puno toga u društvu.

- Ne znam odakle krenuti, mnogo toga mi je smetalo. Mi zastupamo kontinent koji izumire, s jedne strane kontinent materijalnog blagostanja, a s druge strane mladi izbjegavaju obiteljski život, ne žele djecu. Nije samo u Hrvatskoj demografska kriza nego i šire, a to nije dobar znak. Migracijski pritisak proizlazi iz toga što u velikom dijelu svijeta vlada nered, pa svi žele u Europu, ali ovo stanje kako članice funkcioniraju je, po meni, neodrživo. Puno toga se mora promijeniti, a to i građani očekuje - pojašnjava.

Smatra kako smo puno veća prijetnja sami sebi, nego što su vanjski utjecaji: "Mi ćemo se moći dogovoriti i bolje zaštiti vanjske granice, ali unutarnja kriza je problem. Narodi nestaju".

- Europa se mora vratiti svojim korijenima, na to je zaboravila. Ja sam ponosan na kršćansku baštinu i mislim da to treba jasno i glasno govoriti. Moji su stavovi poznati, neću odustati od onoga što mislim, protiv sam ideološke kolonizacije iz Brisela. Ovo s Rodnim studijima je jedan primjer u nizu, to je sa znanstvenog stajališta nonsens (besmislica). U mnogim zemljama je to probavljeno i odbačeno, ali u Hrvatskoj ispada da tek moramo otkriti o čemu se radi. Uvjeren sam da to ne treba, to je zapravo za mlađu djecu oblik indoktrinacije i protivim se kao roditelj tome. Tu je i zaštita granica, a član sam i odbora za ribarstvu te ću sve učiniti da se zaštite interesi naših ribara - komentirao je.

Upitali smo ga kako planira sve to ostvariti jer mnogo toga u teoriji zvuči lijepo, no u praksi je mnogo teže.

- Pa za to je potrebno državničko umijeće, neću slijepo slijediti direktive i odluke činovnika u Briselu. Izabran sam i odgovarat ću za svoj rad, a činovnici koji su postavljeni u Briselu nikad ne odgovaraju ni za što, a odlučuju o puno toga što utječe na naš svakodnevni život. Političari moraju voditi, a ne činovnici koji sjede stalno u Briselu. Što se tiče migracija, Europa ne može biti prostor za rješavanje svih svjetskih problema. Mi imamo ograničenih resursa, a članice pucaju po šavovima. Ovo je neodrživo! Ne postoji univerzalno ljudsko pravo na standard života prosječnog Nijemca ili Nizozemca, to je nešto što moramo štitit i braniti te kontrolirati tko i pod kojim uvjetima ulazi. To će biti veliko pitanje, ali ja ću biti svakako za čvrstu granicu i sigurnost građana. Vidimo u mnogima europskim gradovima da se ne može navečer mirno šetati, ne želim da se to prenese u Hrvatsku. Treba i postrožiti pravila o azilu, vidjeli smo kako se to zloupotrebljava i neke zemlje trošne mnogo novca na to. Veliki broj ljudi svjesno zloupotrebljava ovo što EU nudi i to će se promijeniti - odgovara te dodaje da je na svima da "dižemo glas protiv svega što ne valja i branimo zdrav razum".

'Žao mi je ako su krivo shvatili...'

Naglašava kako podržava pomoć ljudima, ali ne da ugrožavamo sami sebe.

Bartulica je na EU izborima osvojio 35.256 glasova, a burnu reakciju izazvala je njegova imovinska kartica i Ferrari s kojim je došao na izbornu noć. Pitali smo ga je li mu žao zbog toga, kaže kako je o tome sve već rekao.

- Ako je netko krivo to shvatio ili je taj dolazak nekoga uvrijedio, ja sam rekao da mi je žao. Međutim, način na koji su se neki mediji odnosili prema meni i obitelji u kampanju prelazi svaku mjeru - komentirao je.

Otkrio nam je i bi li podržao Povorku ponosa.

- Ljudi rade što žele u slobodi. Ja ću biti i dalje viđen u Hodu za život, a ne u Povorci ponosa - zaključio je.