Što ako Milanović da ostavku?

Oleg Butković objavio je da ima informaciju kako će Zoran Milanović sutra, pet dana prije izbora, podnijeti ostavku. Ako je to točno, što onda? Tko ide na mjesto Zorana Milanovića? Već smo pisali o tome kad je Milanović šokirao i objavio da ide na parlamentarne izbore sa SDP-om kao njihov kandidat za premijera. Ustavni sud je objavio da to ne može ako ne da ostavku te da krši Ustav.

Što ako Milanović podnese ostavku?

Milanović bi ovim potezom izazvao prilični kaos na političkoj sceni. U slučaju ostavke predsjednika, predsjednik Sabora bi trebao biti privremeni predsjednik države. To je u ovom slučaju HDZ-ov Gordan Jandroković koji je u izbornoj bitci, a predsjednik ne bi trebao sudjelovati na izborima. HDZ se ne bi tako lako odrekao Jandrokovića jer im je jak adut i nositelj u važnoj drugoj izbornoj jedinici. Ali i svi potpredsjednici koji bi mogli uskočiti umjesto Jandrokovića su u kampanji i sudjeluju na izborima: HDZ-ov Željko Reiner, SDP-ova Sabina Glasovac, Socijaldemokrat Davorko Vidović i predstavnik talijanske manjine Furio Radin.

Nije predviđeno tko bi trebao biti predsjednik države ako to ne mogu niti predsjednik, niti potpredsjednici Sabora. Vjerojatno bi zato morao na to pristati Jandroković, ali u tom slučaju on ne bi mogao koristiti mandat u Saboru koji se očekuje da će dobiti u drugoj izbornoj jedinici. Ovakvu situaciju dosad nismo imali na političkoj sceni.

U slučaju prestanka mandata presjednika RH prema članku 97. stavka 1. Ustava, izbore za predsjednika RH raspisuje Vlada RH tako da se oni mogu obaviti u roku od 60 dana od dana kada je bivši predsjednik prestao obavljati dužnost.