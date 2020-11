Biden je Hrvatsku uvijek smatrao, te to isticao u niz navrata, predvodnicom regije na polju odr\u017eavanja stabilnosti, sigurnosti i priklju\u010divanju europskim organizacijama. To je napisao i 2013. godine u pismu u kojem je \u010destitao Hrvatskoj\u00a0u EU.\u00a0 \"Otpu\u0161tanje pro\u0161losti je svakodnevna borba. Iz dana u dan Hrvati su imali vjere i izgradili demokratske institucije koje su im otvorile vrata prema NATO-u i EU. Ovaj uspjeh pripada Hrvatima\", napisao je u svom pismu 1. srpnja 2013. godine.\u00a0 Hrvatsku je smatrao va\u017enom '\u010duvaricom' mira u regiji, i poticajem susjednim zemljama u njihovom priklju\u010denju europskim savezima.\u00a0









\"U interesu SAD-a i ostatka Europe je da u tome uspiju\", napisao je Biden i naglasio kako se sastao sa vo\u0111ama zemljama iz regije i rekao da bi se mogli priklju\u010diti EU, ako povuku prave poteze. Nagla\u0161avao je da nitko ne mo\u017ee, a niti bi trebao zaboraviti svoju povijest i tragedije.\u00a0 \"No zemlje trebaju odabrati budu\u0107nost, i u pravo to je u\u010dinila Hrvatska. Ono \u0161to se 20 godina ranije \u010dinilo samo snovima, tako je danas postalo stvarnost\", naglasio je.\u00a0 Dvije godine nakon toga prilikom posjeta Hrvatskoj kao ameri\u010dki potpredsjednik Biden je i dalje zagovarao ideju cjelovite, slobodne i mirne Europe, i naglasio da je SAD u regiji predan ciljevima zacrtanima Daytonskim sporazumom.\u00a0 \"Ulaskom na Balkan i ovih dr\u017eava u NATO i EU, za mene je najbolji na\u010din promicanja sigurnosti i stabilnosti\", rekao je Biden i pozvao \u010dlanice procesa Brdo-Brijuni da budu odva\u017ene u pokretanju nu\u017enih reformi za ulazak u euroatlantske integracije.









Bilo je to vrijeme zatvaranja granica i podizanja \u017ei\u010danih ograda, migrantske krize, a upravo zato je bilo va\u017eno imati stabilan i siguran jugoistok Europe.\u00a0 \"Budu\u0107nost zapadnog Balkana je \u010dvrsto unutar Europske unije\", zaklju\u010dio je Biden. Pritom je izrazio zabrinutost situacijom u BiH koja je \"primjer zastoja procesa\" i kazao da je \"narod BiH zaustavljen na putu napretka\" zbog sporosti svojih \u010delnika.

- Ovdje sam bio dok je jo\u0161 Tito bio \u017eiv, a potom Tu\u0111man. Sad znate koliko sam star -\u00a0na\u0161alio se Biden 2015., koji se na summitu u Zagrebu sastao s hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar Kitarovi\u0107.

Što Bidenov trijumf znači za RH: 'Tu sam bio kad je Tito bio živ, pa i Tuđman. Koliko sam star...'

Jasno je izražavao potporu Amerike ulasku Hrvatske u EU. On je jako dobar poznavatelj situacije na jugoistoku Europe, prisjetila se Jadranka Kosor susreta u Bijeloj kući 2011.

<p>Taj susret je bio izrazito srdačan i u kojem mi je jasno izražena potpora Amerike na putu Hrvatske u Europsku uniju. Ostavio je dojam jako pristupačne osobe i rekao je da ga uvijek mogu nazvati ako ću nešto trebati po tom pitanju te da to ostaje prijateljstvo zauvijek. On je vjerojatno jako dobar poznavatelj situacije na jugoistoku Europe, opisala je bivša premijerka Jadranka Kosor za 24sata susret s Joeom Bidenom 2011. godine.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI: </strong></p><p>Nakon tog susreta predvidjela je dati izjave medijima, a dopušteno joj je da to napravi u krugu Bijele kuće. Cijelo iskustvo pamti kao jako pozitivno.</p><p>Dodala je i kako u takvim susretima nikada nema privatnih razgovora nego se samo raspravlja o političkoj situaciji. </p><p>Sastala se i s predsjednikom Barackom Obamom, na jednoj večeri u Pragu 2010. godine na kojoj je bilo nekoliko premijera i predsjednika, ali ona je bila pozvana kao jedina premijerka države koja nije bila članica EU i to je bio jasan znak potpore ulasku Hrvatske u EU.</p><p><strong>POGLEDAJTE INTERVJU S JADRANKOM KOSOR:</strong></p><p>Biden je Hrvatsku uvijek smatrao, te to isticao u niz navrata, predvodnicom regije na polju održavanja stabilnosti, sigurnosti i priključivanju europskim organizacijama. To je napisao i 2013. godine u pismu u kojem je čestitao Hrvatskoj u EU. "Otpuštanje prošlosti je svakodnevna borba. Iz dana u dan Hrvati su imali vjere i izgradili demokratske institucije koje su im otvorile vrata prema NATO-u i EU. Ovaj uspjeh pripada Hrvatima", napisao je u svom pismu 1. srpnja 2013. godine. Hrvatsku je smatrao važnom 'čuvaricom' mira u regiji, i poticajem susjednim zemljama u njihovom priključenju europskim savezima. </p><p><br/> <br/> "U interesu SAD-a i ostatka Europe je da u tome uspiju", napisao je Biden i naglasio kako se sastao sa vođama zemljama iz regije i rekao da bi se mogli priključiti EU, ako povuku prave poteze. Naglašavao je da nitko ne može, a niti bi trebao zaboraviti svoju povijest i tragedije. "No zemlje trebaju odabrati budućnost, i u pravo to je učinila Hrvatska. Ono što se 20 godina ranije činilo samo snovima, tako je danas postalo stvarnost", naglasio je. Dvije godine nakon toga prilikom posjeta Hrvatskoj kao američki potpredsjednik Biden je i dalje zagovarao ideju cjelovite, slobodne i mirne Europe, i naglasio da je SAD u regiji predan ciljevima zacrtanima Daytonskim sporazumom. "Ulaskom na Balkan i ovih država u NATO i EU, za mene je najbolji način promicanja sigurnosti i stabilnosti", rekao je Biden i pozvao članice procesa Brdo-Brijuni da budu odvažne u pokretanju nužnih reformi za ulazak u euroatlantske integracije.</p><p><br/> <br/> Bilo je to vrijeme zatvaranja granica i podizanja žičanih ograda, migrantske krize, a upravo zato je bilo važno imati stabilan i siguran jugoistok Europe. "Budućnost zapadnog Balkana je čvrsto unutar Europske unije", zaključio je Biden. Pritom je izrazio zabrinutost situacijom u BiH koja je "primjer zastoja procesa" i kazao da je "narod BiH zaustavljen na putu napretka" zbog sporosti svojih čelnika.</p><p>- Ovdje sam bio dok je još Tito bio živ, a potom Tuđman. Sad znate koliko sam star - našalio se Biden 2015., koji se na summitu u Zagrebu sastao s hrvatskom predsjednicom <strong>Kolindom Grabar Kitarović.</strong></p>