Što će Hrvatska raditi nakon 2027.? Hajdaš Dončić upozorava na ovisnost o EU fondovima

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ocijenio je petak kako su se Vlada i premijer Andrej Plenković predali jer se ne znaju nositi s inflacijom, ustvrdivši kako se u borbi protiv inflacije Hrvatska mora vrati postulatu razvoja i proizvodnje, a za što SDP predlaže četiri mjere.

"Vlada se predala, Andrej Plenković se predao. Pomalo je nakaradno da ministri iz njegove Vlade, kao u lošim televizijskim kulinarskim showovima, daju recepte kako da građani žive ili kako da pripremaju jela, da ne osjete inflaciju", rekao je Hajdaš Dončić na konferenciji za medije.

U Hrvatskoj su, kaže, prisutne dvije inflacije. Jedna, koju najviše osjećaju oni s manjim prihodima i u kojoj najviše poskupljuju najjeftiniji proizvodi koje građani najviše koriste - prehrambeni i oni za svakodnevnu uporabu, te inflacija pohlepe koja dolazi iz bankarskog i telekomunikacijskog sektora, a čiji ekstraprofiti, novci hrvatskih građana, izlaze iz Hrvatske.

Hajdaš Dončić je također naveo kako Hrvatska živi od EU fondova koji pumpaju BDP te se upitao što će nam se dogoditi 2027. kada će "pipa biti zatvorena".

Poručio je kako SDP želi promijeniti paradigmu rasta u paradigmu razvoja, gdje se više neće ulagati u "katedrale u pustinji", nego u proizvodnju, posebno hrane u Slavoniji i električne energije u Hrvatskoj, naglasivši kako Hrvatska mora imati svoj inovativni model razvoja s obzirom na svoje specifičnosti.

U tom kontekstu je SDP-ov saborski zastupnik Boris Lalovac iznio četiri mjere koje SDP predlaže za borbu protiv inflacije, a kojima Vlada može utjecati na porast životnog standarda.

Prva mjera je reforma sustava poreza na dobit u vidu stimulacija poduzetnicima koji će svojim radnicima isplaćivati veće plaće, a za što će onda plaćati niže porezne stope. Drugim riječima, naveo je Lalovac, svako povećanje plaća u privatnom sektoru ići će na teret države, a ne poduzetnika.

S druge strane, oni koji ostvaruju ekstraprofit - banke, telekomunikacije, veliki trgovci, utjerivači dugova, oni će platiti dodatne poreze koji će ići onima kojima je najpotrebnije.

Na konferenciji je istaknuto kako bi to bi bila inovativna mjera koju do sada nije primijenila ni jedna EU članica zato što one već imaju visoke plaće.

Druga mjera odnosi se na reformu sustava poticaja u poljoprivredi i poticanje domaće proizvodnje hrane kroz redefinirani NPOO, polazeći od pretpostavke da je velik dio inflacije uvjetovan i nedovoljnom poljoprivrednom proizvodnjom, a zbog čega rastu deficit hrane i uvoz, a time i cijene.

Treća mjera odnosi se na jačanje kapaciteta i povećanja ovlasti regulatornih agencija poput Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, a koja bi trebala surađivati i s udrugama za zaštitu potrošača, dok bi četvrta mjera jačala kapacitete tih potrošačkih udruga.

Lalovac je poručio kako bi te konkretne mjere postigle efekt unutar godine dana.

Ako nisi dobar za Vladu, kako možeš biti za Sabor

Upitan za komentar o bojkotu trgovina, Hajdaš Dončić je rekao kako on i njegova obitelj danas neće kupovati.

Hrvatski sabor u petak glasuje o prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva (MIP) da se DP-ov Josip Dabro vrati u saborske klupe nakon ostavke koju je zbog pucanja iz pištolja dao na mjesto potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede. "Ako Dabro nije dobar za Vladu, pitanje je kako onda može biti dobar za parlament, tj. za Sabor. Zakonski se on može vratiti. Izglasao li se on ili ne, vratit će ga Ustavni sud, ali mislim da ljudi koji se bave politikom, da osim onog zakonskog minimuma, moraš imati neke moralne i etičke standarde", kaže Hajdaš Dončić.

Vidjet ćemo kako će HDZ-1 i HDZ-2 na to reagirati, dodao je.