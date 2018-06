Što će se dogovoriti? Trump i Kim stigli na mjesto sastanka

POSLJEDNJE INFORMACIJE:

2.32 - Kim Jong Un je stigao u hotel Chapella. Dvojica lidera trebala bi se sastati za pola sata.

Foto: TYRONE SIU

2.28 - Trump je stigao u hotel Chapella, a povorka Kima Jong Una je krenula iz hotela St. Regis.

This is Sentosa where @realDonaldTrump & Kim Jong-Un will meet. A place of massacres during WW2 & later rebranded an island of peace. These days, there’s golf, casinos & even a rolllercoaster where you’re invited to witness “an intergalactic battle between good & evil.” #TrumpKim pic.twitter.com/8XIuXxoaFQ

2.20 - Donald Trump je krenuo iz hotela Shangri-La prema hotelu Capella na otoku Sentosa gdje se treba naći s Kim Jong Unom.

Foto: KIM KYUNG-HOON

0.45 - Sjevernokorejske oružane snage ne pokazuju nikakav znak neuobičajene aktivnosti ili povišenog stupnja pripravnosti nekoliko sati prije povijesnog summita Kim Jong-una i Donalda Trumpa u Singapuru, rekao je američki ministar obrane Jim Mattis u ponedjeljak.

- Sve je mirno - rekao je Mattis nekolicini novinara koji su ga upitali za mišljenje o stavu sjevernokorejskih oružanih snaga.

Umirovljeni general ratne mornarice opetovao je ono što već rekao više puta, a to je da se, koliko zna, na povijesnom susretu u Singapuru neće razgovarati o prisutnosti američkih snaga u Južnoj Koreji.

Istaknuo je da o tome moraju razgovarati isključivo Seul i Washington.

U Južnoj Koreji je stacionirano oko 28.500 američkih vojnika.

00.30 - U Singapur je u ponedjeljak stigao i američki sportaš Dennis Rodman koji je bio kod Kima u gostima čak pet puta i vjeruje da će se Trump i on uspjeti dogovoriti.

Foto: FELINE LIM

U 9 sati ujutro po lokalnom vremenu u Singapuru bi se trebali susresti predsjednik Sjedinjenih Američkih Država i vođa Sjeverne Koreje.

Trump je rekao u ponedjeljak kako bi njegov povijesni sastanak sa sjevernokorejskim čelnikom mogao 'proći dobro' dok su se dužnosnici obiju zemalja sastali kako bi smanjili razlike glede toga kako završiti nuklearnu pat poziciju na Korejskom poluotoku.

Trump je uoči susreta na Twitteru napisao kako sastanci osoblja i predstavnika prolaze dobro i brzo, ali to na kraju ništa ne znači.

- Uskoro ćemo znati hoće li biti pravog dogovora, za razliku od onih u prošlosti - napisao je Trump.

Meetings between staffs and representatives are going well and quickly....but in the end, that doesn’t matter. We will all know soon whether or not a real deal, unlike those of the past, can happen!