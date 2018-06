'Što da kažem biračima?' Lažni senator popričao s Trumpom

Komičar John Melendez tvrdi da je telefonski razgovarao s Donaldom Trumpom, predstavivši se kao senator Robert Menendez. Telefonski razgovor navodno se odvijao dok je Trump letio u predsjedničkom avionu Air Force One, vraćajući se sa skupa u Sjevernoj Dakoti.

U audiozapisu objavljenom na njegovom podcastu Stuttering John, čovjek koji bi po boji glasa mogao biti američki predsjednik, javlja se na telefon pozdravom: Bok, Bob.

Čovjek za kojeg komičar tvrdi da je Trump čestitao je Menendezu na senatorskoj poziciji.

- Prošao si kroz jako, jako tešku situaciju. I mislim da cijela ta situacija nije bila poštena, ali čestitam - izjavio je glas koji je navodno Trumpov. Situacija koja se spominje je to što je Menendez, inače član Demokratske stranke, 2015. godine bio prisiljen odstupiti s pozicije senatora zbog optužbi za korupciju, piše The Hill.

Menendez je optužen zbog navodnih usluga koje je učinio floridskom oftalmologu Salomonu Melgenu, a zauzvrat je, prema tužbi, nagrađen donacijama u kampanji, privatnim letovima i slično. Osim Menendeza, optužen je i Melgen. Suđenje je krajem prošle godine poništeno, a početkom ove godine ministarstvo pravosuđa je odbacilo sve optužbe.

U navodnom telefonskom razgovoru između predsjednika i komičara, bilo je riječi o imigraciji, a komičar ga je pitao i o zamjeni za suca Vrhovnog suda Anthonyja Kennedyja, koji je ovoga tjedna najavio povlačenje i odlazak u mirovinu.

Po pitanju novog suca Vrhovnog suda, Trump nije htio puno reći, samo je kazao da ima nekoliko 'odličnih kandidata' i da će novi sudac biti imenovan za 12 ili 14 dana.

Kennedyjev odlazak dobra je prilika da Trump osnaži utjecaj konzervativaca na Vrhovnom sudu, jer je Kennedy često imao ključnu ulogu u jačanju prava homoseksualaca, prava na pobačaj i ukidanju političkih ograničenja za javnu potrošnju.

Najava njegovog odlaska objavljena je isti dan kada je Vrhovni sud podržao Trumpovu uredbu o zabrani dolaska u Sjedinjene Države putnicima iz nekoliko većinski muslimanskih država.

Komičar se, glumeći senatora, raspitivao o novom zakonu o imigraciji i što bi na tu temu reći svojim biračima.

- Moram pitati, što da im kažem, što ćete učiniti da ostvarimo nekakav napredak - pitao je.

Osoba s druge strane odgovorila je da vjeruje da zakonodavci mogu nešto ostvariti nekakav sporazum oko imigracije.

- Moramo imati sigurnost na granici. Moramo je imati - izjavio je, navodno Trumpov, glas.

Bijela kuća nije objavila nikakav komentar na temu navodnog razgovora.

Twitter je preplavljen različitim komentarima, među kojima su i oni koji se referiraju na sigurnosne propuste, do čestitki senatoru što se izvukao od optužbi za korupciju.

Trump takes a call on Air Force One from a comedian pretending to be a senator. And he's going to meet Putin in a few weeks. You feel good, America?

You know, I know the whole thing is very what the fudge, but I think an under-reported aspect of the Trump prank call is the fact that Trump's response to talking to "Senator Menendez" was to congratulate him for beating a federal bribery rap. That was his go-to for small talk.