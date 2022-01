Plenković je istaknuo da će se sav novac koji građani imaju u bankama konvertirati na eure i to će biti to. No što to znači u praksi?

Danas godinu dana, 17. siječnja, jedino platno sredstvo u Hrvatskoj je euro. To je vrlo važno da shvatimo brzinu okončanja ovoga procesa, rekao je premijer Plenković kad je s ministrima Marićem i Ćorićem predstavljao zakon o uvođenju eura umjesto kune.