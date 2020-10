Što građani misle: Tko je kriv za lošu komunikaciju Plenkovića i Milanovića? Obojica su krivi...

Prema biračkom tijelu gotovo svih parlamentarnih stranaka, dominantan je odgovor podijeljena krivnja. Jedino HDZ-ovi birači krivca najčešće pronalaze u predsjedniku Milanoviću

<p>Promocija Plus ekskluzivno je za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3900984/ekskluzivno-donosimo-rezultate-istrazivanja-o-tome-sto-gradjani-misle-o-sukobu-predsjednika-milanovica-i-premijera-plenkovica/" target="_blank">RTL </a>provela Istraživanje o tome što građani misle o sukobu predsjednika Milanovića i premijera Plenkovića.</p><p>Koga građani vide kao krivca za zaoštravanje komunikacije između predsjednika <strong>Zorana Milanovića </strong>i premijera <strong>Andreja Plenkovića</strong>?</p><p>Gotovo polovina ispitanika obojicu smatra podjednako krivima.</p><p>Ipak, 23 posto ispitanika smatra da je bivši premijer, sada predsjednik Zoran Milanović isključivi ili veći krivac. Najčešće građani krivnju dijele na jednog i drugog - 49 posto, dok njih 14 posto premijera vide kao većeg ili jedinog krivca za zaoštravanje komunikacije. </p><p>Prema biračkom tijelu gotovo svih parlamentarnih stranaka, dominantan je odgovor podijeljena krivnja. Jedino HDZ-ovi birači krivca najčešće pronalaze u predsjedniku Milanoviću.</p><h2>Je li potrebna isprika?</h2><p>Premijer je pozvao predsjednika da se ispriča za uvrede, još prošlog tjedna. U međuvremenu se popis onih koji su se našli na predsjednikovoj meti kritika produljio, a na pitanje treba li predsjednik poslušati premijera i ispričati se zbog uvreda vezanih uz slučaj JANAF - najviše ispitanika, 36 posto, poručuje da se iskreno i bez ikakve ironije treba ispričati. </p><p>Četvrtina ispitanika stava je da to ne treba napraviti jer je u pravu. Da isprika nije potrebna jer se na svoj način već ispričao, smatra 18 posto ispitanika, a više od petine o tome nema stav. </p><p>Znakovito da se isprici najviše protive birači opcije MOŽEMO!. Očekivano - taj je stav dominantan i kod birača SDP-a. Istodobno, isprika se najčešće zaziva među HDZ-ovim biračima. Samo ponovno podsjetnik; pitanje iz istraživanja odnosilo se na predsjednikove prve poruke isključivo povezane s aferom JANAF.</p><h2>Je li premijer znao?</h2><p>A prva i glavna meta predsjednikove kritike bila je i ostala da je premijer znao ili morao znati za aferu ranije jer je i on, kako je rekao, kao premijer znao sve. Demantirao ga je, doduše, njegov tadašnji ministar unutarnjih poslova, ali gotovo 60 posto građana s predsjednikom se uglavnom ili potpuno slaže. </p><p>Sa stajalištem prvog čovjeka Pantovčaka uglavnom ili potpuno ne slaže se četvrtina birača. Ne zna 19 posto. Predsjednikov stav dominantno podupiru birači svih političkih opcija, i lijevih i desnih, s time da je neslaganje izraženije jedino kod HDZ-ovih birača.</p><h2>Najvažnija dimenzija afere</h2><p>Za kraj - što građani iščitavaju kao najvažniju dimenziju koju je otvorila afera Janaf? Razina korupcijske umreženosti u državi najveći je problem za najviše ispitanika - čak 58 posto ih upravo to navodi. Na drugom je mjestu slaba sigurnosna provjera visokih dužnosnika iz javnog sektora, na trećem politički sukobi oko teme koja nije politička.</p><p>Ostali razlozi su znatno rjeđi, ali građani spominju i problem nepoštivanja mjera u vrijeme lockdowna, curenje informacija o istrazi, društvo iz Kluba u Slovenskoj 9, dok je pravna nedorečenost oko informiranja premijera problem za tek 2 posto ispitanika. Ostali su odgovori još rjeđi.</p><p>Treba reći da je cijelo istraživanje fokusirano na odnos premijera i predsjednika kroz prizmu afere JANAF i kritika predsjednika na račun te teme. Koliko su druge kritike i prozivanja koja od predsjednika svakodnevno pristižu u različitim formama, pred mikrofonima ili preko Facebooka, utjecale na njegov rejting, pokazat će sutrašnji CRO Demoskop.</p><p><em>NAPOMENA: Istraživanje je provedeno od 1. do 5. listopada na uzorku od 1300 ispitanika. Standardna greška uzorka: ±2,7% uz razinu pouzdanosti od 95%.</em></p>