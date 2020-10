Tko je sljedeći na 'zidu istine' predsjednika Milanovića? Onaj tko mu javno udijeli lekciju...

Obećao je karakter, karakter i pokazuje. Predsjednik Zoran Milanović vrlo je aktivan na Facebooku otkako je krenula afera 'klub'. Tko god ga spomene u tom kontektu, Milanović mu secira biografiju i žvotne odluke

<p>Kako je krenuo predsjednik Zoran Milanović, do kraja mandata moći ćemo parafrazirati izjavu Milana Bandića “Svatko tko nešto vrijedi u hrvatskoj politici bio je u Remetincu” u “Svatko tko je Milanoviću stao na žulj, predsjednik mu je izvadio biografiju i stavio na Facebook”.</p><h2>Pogledajte video: Milanović svaki dan ima novu metu</h2><p>Milanović je obećao građanima u izbornoj noći da će se truditi “da nikoga bez potrebe ili namjerno ne povrijedi, da bude uho i glava za svakoga, a manje rame za plakanje, da vodi dijalog svjestan da nas ima različitih, različitih pogleda na svijet, predrasuda, na koje ni sam nije imun, jer je obično ljudsko biće...”</p><p>Ne znamo jesu li se ljudi koji su se našli na Milanovićevu “zidu” sramote osjetili povrijeđenima, ali kad je riječ o vremenu koje im je posvetio i dužini teksta, nisu imali razloga.</p><h2>Zna sve o svakome</h2><p>Posvetio im je, naime, mnogo više vremena nego što bi itko očekivao. Nitko više predsjedniku ne može imputirati da je u Taču ili “klubu” jer svi znaju da je na Facebooku.</p><p>Činjenica jest da se ondje ljudi na njegovu zidu ne nađu bez razloga. On samo reagira nakon što ga netko prozove, iskaže svoj stav ili mišljenje s kojim se predsjednik ne slaže.</p><p>Ono što je zanimljivo, predsjednik zna sve o svakome, pa i o novopečenim političarkama, gdje su bile i što su radile.</p><p>Tako je, primjerice, zastupnici Daliji Orešković spominjao i bivšeg supruga rekavši: “Dalija Orešković je osoba koja je u 36. godini života došla na čelo Povjerenstva za sukob interesa kao potpuno nepoznata i drugorazredna odvjetnica. Dakle, ništa. Oslanjala se na infrastrukturu svog tadašnjeg supruga, koji je relativno ozbiljan odvjetnik” te pojasnio da “ozbiljan odvjetnik” znači biti uspješan, materijalno situiran i glasovit po borbi za nečija prava. No upitno je koliko je to činjenično točno jer Dalija Orešković je radila kao odvjetnica u odvjetničkom društvu Gorana Mikuličića kad je ondje stigao Frane Letica kao vježbenik.</p><p>Dakle, odvjetničkim poslom bavila se prije bivšeg supruga, a vježbenici uče i oslanjaju se na odvjetnike. No “istina je voda plitka”, kako kaže Milanović.</p><p>U izbornoj noći Milanović je ujedno rekao da “neke stvari se trebaju reći drugačije i da je to sam na svom političkom putu osjetio” te dodao:</p><p>“Ponekad sam znao napraviti štetu ljudima, a da to nisam niti osjetio. Mislim na moralnu štetu, na njihove osjećaje. Neka znaju da to nikada nije bilo namjerno”.</p><p>Namjerno ili ne, ostavio je do sada dojam kako mu više smeta što političarke govore o njemu nego političari i politički analitičari jer dosjetke i usporedbe kojima opisuje zastupnice mnogo su bogatije od opisa političara.</p><p>Tako je Marijanu Puljak i Daliju Orešković nazvao Thelmom i Louise, samodopadnim narikačama, a Radi Borić neizravno je rekao da je “dezerterka” izjavivši da se “upisala u partizane u svibnju 1945. dok se još ginulo u borbama za Rijeku i Istru, ali ona tamo nije uočena...”</p><p>Tomislava Tomaševića nazvao je “bitno manje nekorektnim političarom” (u usporedbi s Borić), a političkog analitičara Žarka Puhovskog nazvao je umirovljenim mudroslovom i drukerom.</p><p>No kako Milanović kaže:</p><p>“Budimo jedinstveni u različitosti, mala, ali moćna i žilava nacija”.</p>