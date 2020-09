Korisnik koji je objavio video ka\u017ee nam kako snimka nije la\u017ena.

<p>Društvenim mrežama ovih dana se širi snimka koja je navodno snimljena u autobusu kojim se učenici jedne zagrebačke škole stradale u potresu prevoze u drugu školu.</p><p>U videu netko od učenika rukom udara po sjedištu busa, a iz njega izlazi gomila prašine.</p><h2>O svemu obaviještena ravnateljica škole</h2><p>U opisu videa piše da se tim busom voze učenici Osnovne škole Petar Zrinski koja se nalazi u zagrebačkoj Krajiškoj ulici.</p><p>Njihova škola teško je stradala u potresu pa je Gradski ured za obrazovanje odredio da će dio učenika nastavu slušati u Osnovnoj školi kralja Tomislava Zagreb na Trešnjevci.</p><p>Prema planu o preseljenju, dogovoreno je i da će učenike u školu voziti gradski bus koji, ako je suditi prema snimci, najblaže rečeno krajnje neadekvatan. Na profilu kojem je objavljena snimka iz busa piše i kako je o svemu ovome obaviještena ravnateljica.</p><p>Korisnik koji je objavio video kaže nam kako snimka nije lažna.</p><p>- Znam curicu koja je snimala i drugu koja je lupala po prvom sicu. Moja mala ide u taj razred i s tim busom - napisao je na Twitteru.</p><p>Nakon našeg upita je li i danas stanje takvo, roditelj koji je objavio prvi video nam je odgovorio još jednom snimkom iz drugog busa na kojoj je jasno vidljivo da se stanje nije promijenilo.</p><p>- Napredujemo - rekao nam je.</p><p>Pitali smo roditelja djevojčice koja ide u OŠ Zrinski i jesu li se još kome žalili zbog prljavštine u prijevozu.</p><p>- Pa nemam pojma. Sad je krenuo šou pa valjda i jesmo. Btw, ovo nije isti bus.... Očito ni jedan ne valja - zaključio je roditelj.</p><p>Učenici iz OŠ Petar Zrinski trenutno su raspodijeljeni u pet različitih škola u Zagrebu, a obnova škole bi trebala biti gotova do 1. rujna sljedeće godine. Tako su im barem rekli.</p><p>- Kažu da će škola biti gotova do iduće školske god. No kako se ništa na istoj ne radi već mjesecima, a struka kaže da nema šanse to napraviti u manje od 2-3 god... Vi vidite - rekao nam je otac učenice.</p><p>Prema tvrdnji roditelja, djeca se u takvim autobusima voze od početka školske godine, neki roditelji su se žalili, no reakcija nadležnih još nije bilo.</p><h2>Lovrić: Jutros smo izvršili uvid u stanje svih buseva, čisti su</h2><p>Pošto se nitko ne javlja na upite roditelja, poslali smo upit Gradu Zagrebu, a njihov odgovor stigao je u rekordnom roku i to od pročelnika za školstvo Grada Zagreba <strong>Ivice Lovrića</strong>.</p><p>- <em>Ugovor za organizirani prijevoz učenika osnovnih škola stradalih u potresu sklopljen je s gospodarskim subjektom Čazmatrans promet d.o.o., u skladu s čl. 86., st. 5 i čl. 133, st.1, toč. 3. Zakona o javnoj nabavi.</em></p><p><em>Spomenuti se ugovor odnosi na organizirani prijevoz učenika osnovnih škola stradalih u potresu i to za mjesec rujan, 2020. godine, odnosno do predviđenog okončanja postupka javne nabave „Prijevoz osnovnoškolske djece na području Grada Zagreba za šk. god. 2020./2021.“, kojeg Grad Zagreb provodi kao središnje tijelo za nabavu za potrebe naručitelja Zagrebački električni tramvaj d.o.o.</em></p><p><em>Odmah po saznanju o spomenutoj snimci, zatraženo je očitovanje od spomenutog prijevoznika, a jutros je izvršen i uvid u stanje svih autobusa, pri čemu je ustanovljeno da su autobusi čisti i uredni te nijedan autobus nije u stanju kao na spomenutoj snimci. </em></p><p><strong><em>*Fotografije autobusa koji su jutros prevozili učenike OŠ Petra Zrinskog koje nam je poslao Grad Zagreb:</em></strong></p><p><em>Ističemo kako je Gradski ured za obrazovanje kontinuirano u kontaktu sa svim školama čiji se učenici organizirano prevoze, posebice sa školama stradalima u potresu, te dosad nije bilo nikakvih primjedbi na uslugu organiziranog prijevoza učenika, posebice onih koji bi uključivali čistoću i urednost autobusa.</em></p><p><em>Ovim putem pozivamo Vas i predstavnike drugih medija da se, s ciljem istinitog informiranja javnosti, osobno uvjerite u stanje autobusa kojima se prevoze učenici -</em> piše u njihovom odgovoru.</p>