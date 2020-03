Što je ovo? Pa gdje je proljeće? Hrvatska skoro sva u bijelom...

Velik dio Hrvatske u utorak se probudio prekriven bijelim pokrivačem. Iako je proljeće stiglo, čini se da se zimi još ne mili otići. Snijeg je u ponedjeljak poslijepodne padao u Zagrebu i okolici, Slavoniji, a bilo ga je i u Dubrovniku.

Snijega će biti i tijekom današnjeg dana.

- U unutrašnjosti oblačno sa snijegom, a u Slavoniji i Lici mjestimice će nastati deblji snježni pokrivač. Na Jadranu promjenljivo oblačno, ponegdje uz malo kiše te snijega, ponajprije podno Velebita i u Zagori. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim, podno Velebita mjestimice i orkanskim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka od -1 do 4, a na Jadranu od 3 do 7 °C - piše meteo.hr.

Snijega će biti i u srijedu, pogotovo u unutrašnjosti.

- duž obale i na otocima promjenjivo s kraćim sunčanim razdobljima. Na jugu Dalmacije ujutro je moguća slaba oborina, uglavnom kiša i to češće prema otvorenom moru, a vrlo malo susnježice sredinom dana na Kvarneru. Najniža temperatura od -5 do 0, duž obale i na otocima od 0 do 5 °C. Najviša dnevna uglavnom od 0 do 5, a na Jadranu od 5 do 10 °C - piše meteo hr.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Tema: Hrvatska