Što je parkour kojeg je izvodio poginuli maturant iz Poreča?

Porečki maturant koji je poginuo u Pragu preskočio je ogradu na balkonu uz restoran na petom katu i najvjerojatnije je htio izvesti 'parkour trik', izjavila je ranije veleposlanica Ljiljana Pancirov za HRT. Radi se o vještini savladavanja određenih prepreka, no nažalost mladić je pri skoku pao kroz otvoreni prostor.

Najjednostavniji opis parkoura je da se radi o vještini kretanja koju čovjek koristi da bi najučinkovitije, najbrže i sigurno došao od točke A do točke B, a da bi to ostavarili potrebno je razviti tijelo kako bi to mogli ostvariti. Isto tako, te vještine treba koristiti i da bi se vratili nazad.

Vanjska manifestacija parkoura su “vratolomije” kojima traceuri (oni koji izvode i vježbaju parkour) stižu od točke A do točke B, a disciplina i samopouzdanje najvažniji su njeni aspekti.

Parkour tako uključuje trčanje, penjanje, skakanje i ostale vratolomne pokrete. Primarno je nenatjecateljska tjelesna disciplina osposobljavanja za slobodno kretanje po bilo kojem terenu koristeći samo sposobnosti tijela. Parkour je tako prirodna metoda razvijanja ljudskog tijela kako bi bilo sposobno kretati se što brže, sigurnije i efikasnije kroz svoju okolinu.

Iako se može reći da kao vješto kretanje kroz okolinu postoji oduvijek, kao vještina kretanja kroz urbano okruženje razvija se '80-ih godina u francuskim mjestima Sarcelles, Lisses i Évry, a njegovi začetnici su David Belle, Sébastien Foucan, koji su bili pripadnici skupine 'Yamakasi'.

