Što je sve na meniju: Vukovi, halucinogene gljive i lovci na glave na američkim izborima

Paralelno s parlamentarnim i predsjedničkim izborima američki birački odlučivat će u utorak na nizu lokalnih referenduma i o budućnosti vozača Ubera, sivih vukova i kalifornijskih lovaca na glave...

<p>Američki birački odlučivat će u utorak na nizu lokalnih referenduma.</p><p><strong>Teret prošlosti</strong></p><p>Nakon velikih proturasističkih prosvjeda ovog proljeća, zastupnici Mississippija odlučili su riješiti se simbola konfederacijskih postrojbi, pobornika ropstva i secesionista, koji je još uvijek krasio zastavu te južne države. Formirana je komisija koja je izradila novu zastavu, ukrašenu magnolijom, drugim simbolom Mississippiija. Birači moraju potvrditi taj izbor ili zatražiti da se zastava promijeni.</p><p>Najmanja od 50 američkih saveznih država zove se službeno „Država Rhode Island i Plantaže Providence”. Nazvana je tako po imenu dvaju najstarijih kolonijalnih naselja - Plantaže Providence koje je osnovao protestantski vođa Roger Williams na području gdje se danas nalazi grad Providence te kolonije Rhode Island, naselja kod današnjeg Newporta na otoku Aquidnecku. </p><p>Birači su 2010. odbili skratiti taj naziv kako bi se izbjeglo spominjanje dviju robovlasničkih kolonija, pa im se sada ponovno postavlja to pitanje.</p><p><strong>Uber u Kaliforniji</strong></p><p>Birači u Kaliforniji, pokretaču novog gospodarstva, odgovorit će prvi put na pitanje povezano s inovacijama u Silicijskoj dolini: jesu li vozači Ubera i Lyfta zaposlenici ili samostalni radnici?</p><p>Divovi ekonomije dijeljenja uložili su gotovo 200 milijuna dolara kako bi prevladala njihova stajališta i kako bi poništili zakon usvojen u siječnju koji ih prisiljava da isplaćuju minimalnu plaću i naknade za godišnje odmore i za nezaposlenost svojim „zaposlenicima”.</p><p>Izjasnit će se i o zamjeni sustava puštanja na slobodu uz jamčevinu sustavom procjena opasnosti osobe. To zadaje glavobolje cijelom jednom gospodarskom sektoru povezanom s jamčevinama (zajmodavci, lovci na glave...)</p><p><strong>Plaćena bolovanja</strong></p><p>Osam država i grad Washington već su odobrili pravo na plaćeno bolovanje svojim građanima, ali bez referenduma. Colorado sad traži plebiscitarnu podršku za pravo na 12 tjedana bolovanja uvođenjem novog nameta na plaće.</p><p>Amerikanci inače ne vole takve mjere, ali bi pandemija mogla promijeniti njihovo mišljenje.</p><p><strong>Vukovi Colorada</strong></p><p>Ako birači u Coloradu odgovore pozitivno na takav prijedlog, komisija za parkove i divlje životinje morat će do 2023. pripremiti plan za vraćanje sivih vukova u državu, kojih ondje nema od 1940-ih.</p><p><strong>Korištenje droga</strong></p><p>Kao i drugi prije njih, birači u Arizoni, Montani, New Jerseyju i Južnoj Dakoti izjasnit će se o legalizaciji marihuane u rekreativne svrhe u svojoj državi.</p><p>Jako konzervativni Mississippi za sada predviđa samo uporabu marihuane u medicinske svrhe, ako to birači prihvate.</p><p>Stanovnici Oregona odlučit će mogu li se neke halucinogene gljive koristiti za liječenje mentalnih bolesti kao što je depresija, a birači u Washingtonu mogli bi dekriminalizirati njihovo korištenje.</p><p><strong>Pobačaj</strong></p><p>Stanovnici Louisiane mogli bi potvrditi amandman na ustav svoje države koji glasi: „Da bi se zaštitilo ljudski život, ništa u ovom ustavu ne može se tumačiti kao da omogućuje ili štiti pravo na pobačaj ili nameće financiranje pobačaja”.</p><p>Ta država tzv. Biblijskog pojasa priprema se za mogući preokret u Vrhovnom sudu SAD-a, koji je 1973. odlučio da Amerikanke imaju pravo na pobačaj. Američki predsjednik Donald Trump postavio je u taj sud svojeg trećeg kandidata odnosno kandidatkinju što je pobudilo nade u konzervativnim krugovima da će doći do promjena po tom pitanju.</p>