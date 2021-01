Korona virus može kod pacijenata izazvati tešku ili blagu kliničku sliku, ali istraživanja pokazuju da i kod jednih i kod drugih može ostaviti posljedice i nakon oporavka.

Najčešće je riječ o umoru i bolu u mišićima, koji se kod mnogih pacijenata s blagom kliničkom slikom znaju javljati i nakon oporavka. Uz to, liječnici su kod mnogih pacijenata zabilježili i dugotrajan kašalj te smanjen kapacitet pluća. Sve te posljedice koje korona virus ostavlja na tijelo nazvane su post-covid sindrom.

- Što je opsežnija upala pluća i teža klinička slika, to su trajnije posljedice za pluća kod pacijenata koji su preboljeli bolest. Kod ljudi s težim oblikom bolesti ostaje kašalj. To nam pokazuje da trebamo napraviti kontrolnu radiološku funkciju da bi se vidjelo je li došlo do oštećenja plućne funkcije - objasnio je pulmolog Saša Srića za N1.

Istaknuo je kako se kod djece malo zna o post-covid sindromu, ali jedna od posljedica zaraze kod djece može biti multi sistemni inflamatorni sindrom, koji je nedavno, nažalost, izazvao i smrt djeteta.

Predstojnik Klinike za dječje bolesti KBC-a Split, Veselin Škrabić, objasnio je kako je taj sindrom otkriven tek u travnju prošle godine, a u klinici su hospitalizirali osmero djece.

- Nasreću, sva su izliječena, od toga je dvoje bilo u vitalno ugrožavajućem stanju s ozbiljnom kliničkom slikom - rekao je Škrabić.

Zbog toga se u bolnicama otvaraju i post-covid ambulante, u kojima se liječnici bave pacijentima koji imaju tegobe i nakon oporavka od Covid-19.