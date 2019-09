'Što je za ženu sloboda, broj muškaraca s kojim je spavala?'

Kad sam rodila svoju djecu, dio mene je umro. Posebnost je našeg vremena da, nakon što smo stekle sva ta izvanredna prava, ne možemo više odnos majka-dijete proživjeti na jedan način; jer mi danas moramo biti sve – i majke i istodobno imati karijeru, ne izgubiti sebe, rekla je književnica Leila Slimani

Foto: Marin Tironi/PIXSELL .

Posljednja gošća 7. Festivala svjetske književnosti u Zagrebu bila je u subotu Leila Slimani (37), dobitnica najvećeg francuskog književnog priznanja, nagrade Goncourt, koju joj je donio roman “Uspavanka” (2016.). Autorica marokanskih korijena sa stalnom pariškom adresom, Slimani je prošle godine proglašena drugom najmoćnijom ženom u Francuskoj.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

- Meni je to apstraktno, nisam zapravo toga ni svjesna. Kad ste pisac, htjeli ne htjeli, živite u mjehuriću. Ja ne živim u istom svijetu kao i drugi ljudi, moj je svijet prepun likova, sjećanja, opsesija. Neprekidno ljude promatram pokušavajući im ukrasti ono što oni jesu. Sve me zanima. No, kad sjedim sama sa računalom, ja sam pred njim sasvim obična osoba - kazala je autorica. Autorica želi istražiti veze između slobode i seksualnosti, ali na primjeru žene. Objavila je eseje u kojima se bavi pravima žena u Maroku i Francuskoj. Iznosi svjedočanstva žena iz Maroka o seksualnom životu.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

- Što zapravo sloboda znači za ženu? Mjeli li se sloboda i prema broju muškaraca s kojima spava? Ja mislim da su ljudi koji naizgled žive seksualno slobodan život zapravo otuđeniji od onih koji žive tradicionalnijim načinom života - zapitala se književnica. Svoju slobodu, kako je rekla, pronalazi u pisanju.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

- Književnost vam omogućuje da izgradite identitet. U književnosti, mogu biti tko god želim. To je jedna od najvećih sloboda, i upravo je to moja najveća sloboda danas. Biti spisateljica - utvrdila je spisateljica.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Pozdravljajući publiku završnog dana Festivala svjetske književnosti, programski direktor festivala Seid Serdarević zahvalio je svima koji su omogućili realizaciju još jednog uspješnog izdanja, autorima koji su se odazvali na poziv za sudjelovanje, kao i svim moderatorima, sponzorima i pokroviteljima, partnerskim institucijama, volonterima i djelatnicima Frakture, a ponajviše publici.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

- Ovaj festival radimo zbog vas. Stoga nam je vaša podrška najvažnija - poručio je Serdarević.