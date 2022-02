Ja se želim cijepiti, ali se moji roditelji s tim ne slažu, nisu cijepljeni ni oni, kazao nam je u povjerenju jedan 17-godišnjak iz Zagreba. Dodaje da je puno njegovih prijatelja već cijepljeno, i da bi i on to želio. U kući, međutim, nema rasprave na tu temu. Iako je nadomak punoljetnosti, na cijepljenje ne može sam doći, mora biti s roditeljem ili skrbnikom, potvrđeno nam je i na jednom zagrebačkom punktu za cijepljenje. Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević odgovara, međutim, kako bi djeci starijoj od 16 godina trebalo dozvoliti da se cijepe, ako to žele. Mlada osoba starija od 16 godina mogla bi sama donijeti odluku da se želi cijepiti protiv Covida-19, uz preporuku svojega liječnika, napominje Pravobraniteljica. Prema podacima HZJZ-a, dosad je u Hrvatskoj cijepljeno 33.726 mlađih od 18, od čega u dobi 5-9 godina njih 668, a u dobi 10-14 godina 8446 djece.

- I naš Ured susreo se sa slučajevima da se djeca žele cijepiti protiv Covida-19, ali im roditelji to ne dopuštaju. Obiteljski zakon pravi razliku između djece kao pacijenata ili korisnika zdravstvenih usluga, ovisno o tome jesu li starija ili mlađa od 16. Dok je za djecu mlađu od 16 za donošenje odluke o preventivnom, dijagnostičkom ili terapijskom postupku potreban informirani pristanak roditelja, dijete koje je navršilo 16 i koje, prema ocjeni liječnika raspolaže s obavijestima potrebnim za oblikovanje vlastitog mišljenja o konkretnoj stvari i dovoljno je zrelo za donošenje odluke, može samostalno dati pristanak na pregled, pretragu ili medicinski postupak, odgovara Pirnat Dragičević. Suglasnost roditelja i za dijete starije od 16 godina bit će potrebna jedino ako je, prema procjeni liječnika, riječ o medicinskom postupku koji je povezan s rizicima teških posljedica za fizičko ili psihičko zdravlje djeteta, naglašava.

No na punktovima za cijepljenje maloljetnik bez pratnje roditelja ili skrbnika ipak neće biti primljen.

- Ovo pitanje treba razmatrati u svjetlu činjenice da cijepljenje protiv Covida-19 nije propisano kao obvezno u Republici Hrvatskoj, već je ponuđeno kao mogućnost isključivo na dobrovoljnoj bazi. Prema članku 17. Zakona o zaštiti prava pacijenata prihvaćanje pojedinog dijagnostičkog ili terapijskog postupka za dijete daje njegov zakonski zastupnik ili skrbnik. Kad je riječ o neobveznom cijepljenju, podrazumijeva se da će o tome odlučivati roditelj, koji pritom mora voditi računa o zaštiti najboljeg interesa djeteta. Naša je preporuka da se u vezi s time konzultira s djetetovim obiteljskim liječnikom, te da se i putem domova zdravlja i putem odgojno-obrazovnog sustava roditelje detaljnije informira o svim mogućnostima zaštite protiv Covida-19, te o zaštiti koju cjepivo pruža djeci, o mogućim nuspojavama i slično. Svakako je poželjno da roditelji razgovaraju s djecom o tome, napominje pravobraniteljica za djecu. Kako nastavlja, prema Obiteljskom zakonu roditeljsku skrb roditelji su dužni ostvarivati u skladu s djetetovim razvojnim potrebama i mogućnostima, a o pojedinačnim sadržajima roditeljske skrbi dužni su razgovarati i sporazumijevati se s djetetom u skladu s njegovom dobi i zrelošću.

- Jedan od sadržaja roditeljske skrbi je pravo i dužnost roditelja štititi djetetovo zdravlje, a roditelji su dužni omogućiti djetetu korištenje mjera za očuvanje te unaprjeđenje zdravlja i ozdravljenje u slučaju bolesti, sukladno propisima kojima se uređuje zdravstvo i zahtjevima medicinske znanosti. U načelu, smatramo da odluku o cijepljenju djeteta protiv Covida-19 trebaju donijeti roditelji u dogovoru s djecom i djetetovim liječnikom, te da informacije o koristi od cijepljenja u sprečavanju teških oblika bolesti i njezinih posljedica trebaju biti dostupnije u javnosti i kroz odgojno-obrazovni i kroz zdravstveni sustav. U slučaju kad djetetov liječnik procijeni da roditelji uskratom djetetu cijepljenja protiv Covida-19 ozbiljno ugrožavaju njegovu dobrobit, zdravstveno stanje ili život - primjerice u slučaju djece oboljele od teških kroničnih bolesti - dužan je o tome obavijestiti nadležni centar za socijalnu skrb, zaključuje pIrnat Dragičević.

Neki su nam roditelji ukazali na još jedan, administrativni problem. Ne uspijevaju svoje dijete naručiti za cijepljenje preko servisa e-građani. Na njemu roditelj može ući u "karton" svoga djeteta, vidjeti sve što se tiče njegovog zdravlja, škole i drugih procesa, no ne može ga naručiti za cijepljenje.

- Ne znam zbog čega je to tako, ali servis ne dopušta naručivanje djeteta pa sam dijete naručila drugim putem. Besmisleno, jer tome bi ovaj servis, između ostalog, trebao služiti. HZJZ smo pitali o tome no pojašnjenje nismo dobili. Nisu komentirali navodni razlog, prema kojem bi se onda djeca mogla i sama prijavljivati preko roditeljskog servisa, što je bez šifre nemoguće. HZJZ nam nije komentirao niti činjenicu da se djeca od 16 ili 17 godina, koja to žele, ne mogu cijepiti bez pristanka roditelja.