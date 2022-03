Što mislite o gomilanju zaliha? Prije kupovali tone wc papira, sad raste potražnja za uljem

Početkom pandemije koronavirusa svjedočili smo gomilanju zaliha hrane i wc papira. Ljudi nisu znali što budućnost donosi pa su, zlu ne trebalo, kupovali velike količine wc papira, brašna, ulja, kvasca...

Eskalacijom rata u Ukrajini, bojazni za nestašicom namirnica i poskupljenjem svega, pojedini građani opet rade isto.

Situaciju je jučer komentirao i direktor Fortenove Peruško, za Dnevnik Nove TV.

Zbog ruske invazije i prekida dobavnih lanaca Europskoj uniji prijeti nestašica pšenice i ulja.

"EU uvozi 80-ak posto iz Ukrajine i Rusije", rekao je. Što se tiče našeg neposrednog područja u kojem posluje Fortenova, Peruško kaže kako je tvrtka s uljima prisutna u Srbiji i BiH te ima dvije tvornice koje se bave proizvodnjom, što pokriva 70 posto potreba cijele regije. Ističe kako se i sirovina proizvodi ovdje, u Slavoniji i Vojvodini.

Na pitanje o zabrani izvoza poljoprivrednih proizvoda iz Srbije, Peruško odgovara kako je tvrtka prije dvije godine bila u sličnoj situaciji te dio robe drže u Srbiji, ali tamošnja politika i vlasti uvijek nađu rješenje jer imaju dobru suradnju.

Na pitanje hoće li rasti cijene, odgovorio je: "Mi kao Fortenova imamo dovoljno osiguranih rezervi za normalnu potrošnju. Vidimo emocionalno preveliko kupovanje ulja, ta psihologija se prenosi s nekih drugih tržišta. Imamo dovoljno rezervi za normalnu kupovinu. Vjerojatno ćemo ograničiti jednokratnu kupovinu. Moramo osigurati da nam kupci iz drugih zemalja ne dođu i potroše zalihe", kazao je i dodao kako bi se takvim restrikcijama sprječavao taj emocionalni efekt.

Kazao je kako je tvrtka do sad pratila vladine mjere cijenama hrane, no dodaje: "Ako dođe do daljnjeg povećanja cijena, morat ćemo pratiti", rekao je.