Što nam je donijela ova školska godina: Skandal s prvom damom i inflacija odlikaša...

Doživio sam pritiske roditelja kao učitelj, no ne kao i ravnatelj. I odmah mogu reći da ne bih ni htio mijenjati ocjenu, pa pod cijenu da dam ostavku. Jednom kad popustite, nema kraja, bez obzira na to o kome je riječ. O prvoj dami ili roditelju koji nije poznat javnosti. Kad bi mi netko rekao da dignem ocjenu, rekao bih ne. Tako bih to riješio jer nemamo kome to prijaviti. Kome da prijavim? Policiji? Ministarstvu? Od prvoga dana stojim iza svojih učitelja i smatram da iza ocjena koje su dali učeniku moraju stajati i sami učitelji. Na kraju krajeva, oni su s djecom u razredu i znaju koliko dijete zaslužuje. Treba se držati kriterija.